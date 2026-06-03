Lotofácil

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3702, quarta (03/6/26)

Sorteio deve começar às 21h desse 3 de junho

Escrito por Anny Malagolini
Bilhete da Lotofácil hoje Sorteio acontece às 21h dessa quarta, 3 de junho - DCI

Quem fez uma aposta na Lotofácil terá mais uma oportunidade de disputar uma bolada nesta quarta-feira (3). A Caixa realiza o sorteio da Lotofácil concurso 3702 da modalidade, que está acumulado e oferece prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O resultado será conhecido durante a extração realizada no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3702: 02-03-05-09-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3702

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

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Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3702 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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