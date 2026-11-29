Lotofácil: como jogar, quanto custa a aposta e quais são as chances de ganhar

Lotofácil: como jogar, quanto custa a aposta e quais são as chances de ganhar

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, principalmente por oferecer uma mecânica simples e diferentes faixas de premiação. O jogador pode ganhar acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, o que permite receber algum valor mesmo sem acertar todas as dezenas sorteadas.

O volante da Lotofácil tem 25 números, de 01 a 25, e o apostador precisa marcar pelo menos 15 dezenas para participar. Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode selecionar mais números, mas o preço da aposta também cresce conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

Os concursos são realizados regularmente durante a semana, e os prêmios podem chegar a valores milionários quando ninguém acerta os 15 números. A modalidade também tem concursos especiais, como a Lotofácil da Independência, realizada em setembro.

Além da Lotofácil, a Caixa Econômica Federal mantém outras modalidades de loteria, com diferentes regras, preços, probabilidades e formatos de sorteio. Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania, Dia de Sorte, Dupla Sena, Super Sete, +Milionária, Loteca e Loteria Federal são algumas das opções disponíveis aos apostadores.

Neste guia, saiba como funciona a Lotofácil, como fazer uma aposta, quanto custa jogar, quais são as chances de ganhar, quando ocorrem os sorteios, como receber o prêmio e conheça também as outras loterias da Caixa.

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma loteria de prognósticos numéricos administrada pela Caixa Econômica Federal. O volante contém 25 números, de 01 a 25, e o apostador precisa selecionar pelo menos 15 dezenas para concorrer aos prêmios.

A principal característica da modalidade é a quantidade de faixas de premiação. Enquanto algumas loterias pagam prêmios apenas para quem consegue acertar uma quantidade específica de números, a Lotofácil contempla cinco categorias: 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos.

Isso significa que o participante não precisa necessariamente acertar todas as dezenas sorteadas para receber algum dinheiro. Mesmo com 11 acertos, por exemplo, é possível ganhar um prêmio.

O jogador pode fazer uma aposta simples, marcando 15 números, ou selecionar mais dezenas no mesmo volante. A quantidade de números escolhidos interfere diretamente no preço da aposta e nas probabilidades de acertar as combinações sorteadas.

A Lotofácil é um jogo de sorte. Todas as combinações possíveis têm a mesma probabilidade matemática de serem sorteadas, e os concursos são independentes. Portanto, números que saíram em sorteios anteriores não ficam mais ou menos propensos a aparecer novamente.

Como jogar na Lotofácil?

Para participar da Lotofácil, o jogador precisa escolher números entre as 25 dezenas disponíveis no volante. A aposta mínima exige a marcação de 15 números.

O apostador pode selecionar as dezenas manualmente, de acordo com sua preferência, ou utilizar recursos oferecidos pela Caixa para facilitar a escolha dos números.

Existem diferentes maneiras de participar:

Aposta simples: o jogador marca 15 números entre os 25 disponíveis. É a modalidade mais barata e corresponde à quantidade mínima exigida para participar do concurso.

Aposta múltipla: o participante pode selecionar de 16 a 20 números. Nesse caso, o sistema considera diferentes combinações de 15 dezenas dentro dos números marcados, aumentando as chances de acertar, mas também o custo do jogo.

Surpresinha: o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, sem que o jogador precise fazer a seleção manual.

Teimosinha: permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos, de acordo com os períodos disponibilizados pela Caixa. Dessa forma, o participante não precisa registrar novamente o mesmo jogo a cada sorteio.

A escolha dos números não altera a chance matemática de uma combinação ser sorteada. Apostar em datas de aniversário, números considerados da sorte, sequências ou dezenas que aparecem com frequência nos resultados anteriores não garante vantagem.

Quanto custa jogar na Lotofácil?

O preço da aposta depende da quantidade de números marcados. O jogo simples, com 15 dezenas, é a opção mais barata, enquanto as apostas com 16 a 20 números custam mais porque envolvem várias combinações diferentes.

Os valores de referência são:

15 números: R$ 3,50;

16 números: R$ 56;

17 números: R$ 476;

18 números: R$ 2.856;

19 números: R$ 13.566;

20 números: R$ 54.264.

A diferença de preço ocorre porque marcar mais dezenas equivale a registrar várias apostas simples simultaneamente.

Uma aposta com 16 números, por exemplo, corresponde a 16 combinações de 15 dezenas. Já o jogo com 20 números representa milhares de combinações dentro de uma única aposta.

Por isso, selecionar mais números aumenta as probabilidades de ganhar, mas exige um investimento muito maior. O apostador deve considerar o valor do bilhete antes de fazer o jogo e evitar comprometer despesas essenciais para participar de uma loteria.

Quais são as chances de ganhar na Lotofácil?

As probabilidades de ganhar dependem da quantidade de números escolhidos e da faixa de premiação. Na aposta simples, com 15 dezenas, a chance de acertar os 15 números sorteados é de uma em 3.268.760.

Para quem faz a aposta mínima, as probabilidades são:

15 acertos: 1 chance em 3.268.760;

1 chance em 3.268.760; 14 acertos: 1 chance em 21.792;

1 chance em 21.792; 13 acertos: 1 chance em 692;

1 chance em 692; 12 acertos: 1 chance em 60;

1 chance em 60; 11 acertos: 1 chance em 11.

As chances aumentam quando o jogador marca mais números. Na aposta com 16 dezenas, por exemplo, a probabilidade de acertar os 15 números passa para uma em 204.298. Com 17 dezenas, é de uma em 24.035; com 18 números, uma em 4.006; com 19, uma em 843; e com 20 números, uma em 211.

Apesar da melhora nas probabilidades, o preço das apostas múltiplas é consideravelmente maior. A chance de ganhar não significa que o jogador terá retorno financeiro ou que o prêmio será suficiente para compensar o dinheiro investido.

Quantos números são sorteados na Lotofácil?

Em cada concurso da Lotofácil, são sorteadas 15 dezenas entre as 25 disponíveis no volante. Os números vão de 01 a 25, sem repetição dentro do mesmo sorteio.

A extração define a combinação vencedora do concurso. Depois, as apostas são conferidas para identificar quantos números cada participante acertou.

A premiação contempla cinco faixas: quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números recebe um prêmio, de acordo com as regras da modalidade e a distribuição dos valores destinados a cada categoria.

Quais são os prêmios da Lotofácil?

A Lotofácil tem cinco faixas de premiação. Os valores não são iguais em todos os concursos, porque parte do dinheiro arrecadado é destinada às categorias de premiação e a distribuição depende das regras da modalidade.

Os prêmios de 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos:

11 acertos: R$ 7;

12 acertos: R$ 14;

13 acertos: R$ 35.

Já as premiações para 14 e 15 números são variáveis e dependem do montante destinado a essas faixas e da quantidade de apostas vencedoras.

Se mais de um apostador acertar a mesma faixa, o valor destinado à categoria é dividido entre os ganhadores. Quando ninguém acerta os 15 números, o prêmio principal pode acumular para o concurso seguinte, conforme o regulamento da Lotofácil.

A modalidade também conta com concursos especiais, que podem reunir valores maiores de premiação e seguem regras próprias de distribuição.

Quando são os sorteios da Lotofácil?

Os concursos da Lotofácil são realizados regularmente ao longo da semana. O calendário prevê sorteios de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h.

Os horários e as datas podem sofrer alterações em feriados, concursos especiais ou mudanças no calendário oficial. Por isso, quem pretende apostar deve conferir a programação antes de registrar o bilhete.

Os sorteios são realizados em São Paulo, no Espaço da Sorte, e os resultados podem ser acompanhados pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Onde fazer uma aposta na Lotofácil?

O apostador pode registrar o jogo em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou utilizar os canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Nas lotéricas, basta solicitar o volante da Lotofácil, marcar as dezenas e entregar o bilhete para registro. O comprovante deve ser guardado, pois é ele que confirma a participação no concurso e permite solicitar o pagamento de um eventual prêmio.

Pela internet, o jogador pode acessar os canais oficiais das Loterias Caixa, realizar o cadastro, selecionar a modalidade, escolher os números e concluir o pagamento de acordo com as regras da plataforma.

É importante utilizar apenas os canais oficiais para evitar golpes, páginas falsas e intermediários que prometem registrar apostas em nome de terceiros.

Como funciona o Bolão da Lotofácil?

O Bolão CAIXA é uma alternativa para quem deseja participar de uma aposta em grupo. Nesse formato, várias pessoas dividem o custo de um jogo ou de um conjunto de apostas e, caso haja premiação, repartem o valor conforme as cotas adquiridas.

Na Lotofácil, o bolão tem regras específicas sobre quantidade de cotas, valores mínimos e número de jogos, que variam de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas.

O bolão pode ser organizado pelos próprios participantes ou adquirido em lotéricas que oferecem cotas de apostas já montadas. Nesse caso, pode haver cobrança de tarifa de serviço adicional.

A participação em grupo permite dividir o custo de jogos mais caros, mas também significa que qualquer prêmio será repartido entre os cotistas.

O que é a Lotofácil da Independência?

A Lotofácil da Independência é um concurso especial realizado anualmente em setembro, em comemoração à Independência do Brasil. A modalidade recebe valores acumulados ao longo do ano e tem uma estrutura de premiação específica.

A principal diferença em relação aos concursos regulares é a formação do prêmio. O sorteio especial reúne recursos destinados à edição comemorativa, o que pode resultar em uma premiação muito maior.

Outra característica é a regra de distribuição em caso de ausência de ganhadores na faixa principal. Se ninguém acertar os 15 números, o prêmio é destinado aos acertadores da faixa seguinte, de 14 números, e assim sucessivamente, conforme o regulamento.

As apostas para o concurso especial são comercializadas em um período divulgado previamente pela Caixa.

Como receber o prêmio da Lotofácil?

Quem ganha na Lotofácil precisa apresentar o comprovante da aposta para solicitar o pagamento. O resgate pode ser realizado em uma unidade lotérica credenciada ou em uma agência da Caixa, dependendo do valor do prêmio e das regras vigentes.

Os prêmios têm prazo de 90 dias, contado a partir da data do sorteio, para serem retirados. Caso o ganhador não faça o resgate dentro desse período, o valor prescreve e é destinado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Por isso, é importante conferir o resultado logo após o concurso, guardar o recibo e verificar se o bilhete foi premiado. Quem realiza apostas pela internet também deve consultar o cadastro e seguir as orientações do canal utilizado para solicitar o pagamento.

Quais são as outras loterias da Caixa em 2026?

Além da Lotofácil, as Loterias Caixa oferecem modalidades para diferentes perfis de apostadores. Algumas exigem a escolha de poucas dezenas, outras trabalham com mais números, enquanto jogos como a Loteca dependem de palpites sobre partidas de futebol.

Mega-Sena

A Mega-Sena é conhecida por oferecer grandes prêmios, que podem alcançar valores milionários e acumular de um concurso para outro. O apostador escolhe de seis a 20 números entre 60 disponíveis e ganha prêmios ao acertar quatro, cinco ou seis dezenas.

A aposta simples consiste em marcar seis números. Os concursos regulares são realizados às terças e quintas-feiras e aos sábados, conforme calendário da Caixa. A modalidade também tem concursos especiais, como a Mega da Virada, realizada no fim do ano.

A chance de acertar os seis números com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.

Quina

Na Quina, o apostador escolhe de cinco a 15 números entre 80 disponíveis. É possível ganhar acertando duas, três, quatro ou cinco dezenas.

A aposta simples é feita com cinco números. Os concursos regulares acontecem de segunda a sábado, conforme o calendário da modalidade. A Quina também tem sorteios especiais, como a Quina de São João, que costuma concentrar uma premiação de grande valor.

Lotomania

A Lotomania tem uma mecânica diferente: o participante precisa marcar 50 números em um volante com 100 opções, de 00 a 99.

A premiação contempla quem acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Também ganha quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas, uma característica que diferencia a modalidade de outros jogos.

A aposta tem preço único, e os concursos são realizados em dias específicos da semana, de acordo com o calendário oficial.

Dupla Sena

A Dupla Sena permite que o jogador participe de dois sorteios com o mesmo bilhete. O apostador escolhe de seis a 15 números entre 50 disponíveis.

Em cada concurso, são sorteadas duas combinações diferentes de seis dezenas. O jogador pode ganhar acertando três, quatro, cinco ou seis números em qualquer um dos sorteios.

A modalidade tem concursos regulares ao longo da semana, conforme a programação divulgada pela Caixa.

Timemania

A Timemania é voltada especialmente para quem acompanha futebol. O jogador escolhe dez números entre 80 disponíveis e também seleciona um Time do Coração.

São sorteados sete números e um time por concurso. A premiação contempla quem acertar de três a sete dezenas ou o Time do Coração sorteado.

A modalidade combina o jogo numérico com a identificação de um clube de futebol escolhido pelo participante.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte combina números com um mês do calendário. O apostador escolhe de sete a 15 números entre 31 disponíveis e também marca um dos 12 meses do ano.

No sorteio, são extraídas sete dezenas e um Mês da Sorte. A modalidade oferece diferentes faixas de premiação, incluindo a possibilidade de ganhar com o mês escolhido, conforme as regras do jogo.

Super Sete

O Super Sete tem um volante dividido em sete colunas. Cada coluna reúne números de zero a nove, e o jogador precisa escolher pelo menos um número em cada uma.

O sorteio também é feito por coluna: uma dezena é extraída para cada posição do volante. A ordem dos números corresponde às respectivas colunas, e o apostador ganha ao acertar de três a sete colunas.

+Milionária

A +Milionária reúne números e trevos em uma mesma aposta. O participante escolhe seis dezenas entre 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções.

A modalidade tem dez faixas de premiação e oferece prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões por sorteio, conforme as regras do jogo.

Para ganhar, é necessário acertar combinações de números e trevos que correspondam a uma das faixas previstas no regulamento.

Loteca

A Loteca é uma loteria para quem gosta de futebol e acompanha os resultados das partidas. Em vez de selecionar dezenas, o apostador precisa dar palpites para 14 jogos indicados no volante.

Para cada partida, é possível marcar vitória do time da casa, empate ou vitória do visitante. O jogador também pode fazer apostas duplas ou triplas em determinados confrontos, aumentando as possibilidades de acerto e o valor do jogo.

Os jogos são definidos pela Caixa conforme o calendário de competições, e as apostas são encerradas em horário divulgado para cada concurso.

Loteria Federal

A Loteria Federal é diferente dos jogos em que o participante marca dezenas. Nela, o apostador compra um bilhete numerado e concorre a prêmios por meio da extração de números.

Além do prêmio principal, existem outras formas de premiação, como aproximações e combinações derivadas, conforme as regras de cada extração. Os sorteios incluem edições semanais e concursos especiais, entre eles o Especial de Natal, realizado em dezembro.

Loterias Instantâneas

As Loterias Instantâneas, conhecidas popularmente como raspadinhas, permitem que o participante descubra o resultado no próprio bilhete, sem precisar esperar um sorteio em data e horário específicos.

O formato, os valores das apostas e as premiações variam conforme o produto disponível. Os bilhetes são comercializados de acordo com a disponibilidade e as regras de cada edição.

Qual loteria da Caixa tem mais chances de ganhar?

A comparação entre as loterias depende da faixa de premiação considerada e do tipo de aposta realizada. A Lotofácil costuma chamar a atenção porque oferece cinco faixas de premiação e uma chance relativamente maior de acertar os 15 números na aposta simples, quando comparada à Mega-Sena para o prêmio principal.

Na aposta mínima da Lotofácil, a chance de acertar 15 números é de uma em 3.268.760. Na Mega-Sena, a probabilidade de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de uma em 50.063.860.

Isso não significa que a Lotofácil seja uma forma fácil de ganhar dinheiro. As probabilidades continuam sendo matemáticas, e não há método capaz de garantir um resultado. A quantidade de números escolhidos, o preço do jogo e a faixa de premiação são fatores que precisam ser considerados antes de apostar.

A melhor maneira de participar é estabelecer um limite de gastos, não comprometer o orçamento e entender que loteria é uma forma de entretenimento, não uma fonte de renda.

Resumo: principais informações sobre a Lotofácil

A Lotofácil tem 25 números disponíveis no volante, dos quais 15 são sorteados em cada concurso. A aposta mínima exige que o participante marque 15 dezenas, e é possível selecionar até 20 números para aumentar as chances de acertar.

O jogo simples custa R$ 3,50, conforme os valores de referência apresentados, e oferece cinco faixas de premiação, de 11 a 15 acertos. Os sorteios ocorrem regularmente durante a semana, e o prêmio principal pode acumular quando não há ganhadores.

As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou nos canais oficiais das Loterias Caixa. O ganhador tem 90 dias para solicitar o pagamento do prêmio.

A Lotofácil também conta com um concurso especial em setembro, a Lotofácil da Independência, que costuma atrair apostadores em busca de uma premiação maior.

Apesar da possibilidade de ganhar, a participação deve ser feita com responsabilidade. Não existe combinação garantida, sistema infalível ou estratégia capaz de prever os números sorteados. O resultado depende exclusivamente da sorte.