Resultado da Lotofácil de hoje 3840 e rateio de sexta (27/11/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3840 e rateio de sexta (27/11/26)

A Lotofácil tem sorteio marcado para esta sexta-feira (27), com o concurso 3839 e prêmio estimado em R$ 8,5 milhões. O sorteio será realizado pelas Loterias Caixa, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os apostadores aguardam a divulgação das 15 dezenas que podem mudar a vida de um ganhador.

Os números sorteados na Lotofácil 3840, em ordem crescente, são:

Veja o resultado Lotofácil concurso 3840

De acordo com a Caixa, a premiação da lotofácil 2026 está dividida em cinco grupos. O prêmio principal e de maior valor é pago para quem acerta os 15 números da aposta.

Já o segundo maior prêmio fica com quem acerta 14 entre os 15 números sorteados durante o concurso. Além disso, também é possível ganhar acertando entre 11 e 12 números. No entanto, nesses casos, o valor recebido como premiação é fixo, R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 e R$ 5 para quem acerta 11 números.

Quem ganha na loto pode receber o prêmio de duas formas, em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou em uma agência do banco. Porém, quem ganha mais do que R$ 1.903,98 precisa comparecer em uma agência. Nesses casos, é preciso levar um documento com foto que comprove a identidade, o CPF e o recibo da aposta que foi premiado.

Apesar de ser um dos concursos mais fáceis e por isso com a maior probabilidade de ter vencedores, a Loto acumula quando não existe nenhum ganhador entre as cinco faixas de premiação. Nesses casos, o valor sorteado é acumulado para o prêmio principal, de 15 números, do sorteio seguinte.

Como receber o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores da Lotofácil podem retirar o prêmio em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal, dependendo do valor da quantia. Para valores de até R$ 1.332,78, o pagamento pode ser feito em uma lotérica. O ganhador deve apresentar documento de identidade com CPF e o bilhete premiado.

Já os prêmios acima desse valor precisam ser resgatados em uma agência da Caixa. Quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagas no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do ganhador na agência.

O prêmio tem prazo de 90 dias a partir da data do sorteio para ser retirado. Depois desse período, o valor prescrito é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).