A Caixa vem nesta terça-feira com o sorteio do resultado da Lotofácil, concurso de 3836, dia 23 de novembro. Os números foram sorteado pelas Loterias Caixa e o prêmio estava acumulado em R$ 1,5 milhão – quem sabe você será o sortudo. As dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números também são transmitidos pelo Youtube.

Resultado Lotofácil 3836

Os números sorteados na Lotofácil 3836 foram: 02-03-05-07-09-12-15-16-17-19-20-21-22-23-24

Premiação da loteria

De acordo com a Caixa, a premiação da lotofácil 2026 está dividida em cinco grupos. O prêmio principal e de maior valor é pago para quem acerta os 15 números da aposta.

Já o segundo maior prêmio fica com quem acerta 14 entre os 15 números sorteados durante o concurso. Além disso, também é possível ganhar acertando entre 11 e 12 números. No entanto, nesses casos, o valor recebido como premiação é fixo, R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 e R$ 5 para quem acerta 11 números.

Quem ganha na loto pode receber o prêmio de duas formas, em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou em uma agência do banco. Porém, quem ganha mais do que R$ 1.903,98 precisa comparecer em uma agência. Nesses casos, é preciso levar um documento com foto que comprove a identidade, o CPF e o recibo da aposta que foi premiado.

Apesar de ser um dos concursos mais fáceis e por isso com a maior probabilidade de ter vencedores, a Loto acumula quando não existe nenhum ganhador entre as cinco faixas de premiação. Nesses casos, o valor sorteado é acumulado para o prêmio principal, de 15 números, do sorteio seguinte.

Como receber o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores da Lotofácil podem retirar o prêmio em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal, dependendo do valor da quantia. Para valores de até R$ 1.332,78, o pagamento pode ser feito em uma lotérica. O ganhador deve apresentar documento de identidade com CPF e o bilhete premiado.

Já os prêmios acima desse valor precisam ser resgatados em uma agência da Caixa. Quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagas no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do ganhador na agência.

O prêmio tem prazo de 90 dias a partir da data do sorteio para ser retirado. Depois desse período, o valor prescrito é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta terça-feira, 24 de novembro, com o concurso 3837. A modalidade tem sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 21h.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Se quiser, também posso atualizar o texto inteiro da matéria com o concurso 3836, incluindo título, intertítulos e meta descrição.