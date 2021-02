Lotofácil 2149: prêmio acumulado em R$ 3,5 milhões pode sair hoje (03)

Ganhar R$ 3,5 milhões do dia para a noite pode ser possível na Lotofácil 2149 desta quarta-feira, dia 03. A partir das 20h as dezenas serão sorteadas, formando o resultado do concurso que tem o prêmio acumulado.

Para ganhar, as apostas devem ser feitas até as 19h em: casas lotéricas; aplicativo Loterias Caixa; e site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Como ganhar na Lotofácil 2149

Para ganhar na Lotofácil 2149, os apostadores precisam acertar os 15 dos 25 números sorteados. Dessa forma, podem concorrer ao prêmio principal da modalidade.

Se mais de uma pessoa acertar, o valor será divido igualmente entre as partes. Uma aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50, mas se o apostador quiser acrescentar mais dezenas, paga um preço maior.

‌Além do prêmio principal, também existem outras faixas de valores para os acertadores de ‌14, 13, 12 e 11 dezenas. A terceira, quarta e quinta faixa de premiação possuem valores fixos.

Dessa forma, quem marca 13 acertos ganha R$ 25, 12 acertos ganha R$ 10 reais e 11 acertos ganha R$ 5.

Quando tem sorteio da Lotofácil?

Os‌ ‌sorteios‌ ‌da‌ ‌Lotofácil ‌são‌ ‌realizados‌ ‌quase‌ ‌todos‌ ‌os‌ ‌dias: de‌ ‌segunda-feira‌ ‌a‌ ‌sábado,‌ ‌sempre‌ ‌no‌ ‌mesmo‌ ‌horário,‌ ‌às‌ ‌20h. As dezenas que entregam o prêmio são sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A Caixa também faz transmissão do sorteio ao vivo por meio de seu canal no YouTube e na página do Facebook: Loterias Caixa.

Quanto custa o bolão da Lotofácil 2149?

O bolão da Lotofácil 2149, sai por R$ 10 no mínimo, com a cota mínima de R$ 3. A quantidade de cotas permitidas por bolão varia de acordo com a quantidade de dezenas adicionadas na aposta.

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌15‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌16‌ ‌números)‌ ‌;‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌17‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌18‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌19‌ ‌números);‌ ‌

Mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌ ‌(para‌ ‌apostas‌ ‌com‌ ‌20‌ ‌números);‌

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2149 com o jogo simples é de uma em 3,2 milhões. Mas, se forem acrescentados 20 números ao jogo, por exemplo, essa chance pode chegar a uma em 211.