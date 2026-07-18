Moradores de três cidades acertam a Lotofácil e dividem prêmio milionário

Moradores de três cidades acertam a Lotofácil e dividem prêmio milionário

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3738 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira, 17, e vão dividir o prêmio principal. Os bilhetes vencedores foram registrados em Salvador (BA), Uberlândia (MG) e Santo André (SP), e cada um receberá cerca de R$ 407,7 mil, segundo a Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3738 foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24. Ao todo, o concurso distribuiu mais de R$ 1,2 milhão entre os ganhadores da faixa principal.

Os vencedores do concurso são das seguintes cidades:

1 – Salvador (BA): aposta simples de 15 números registrada na lotérica Loteria da Graça;

2 – Uberlândia (MG): aposta simples de 15 números realizada pelos canais eletrônicos da Caixa;

3 – Santo André (SP): bolão de nove cotas, com aposta de 16 números, registrado na lotérica Volante de Ouro.

As duas primeiras apostas receberão R$ 407.776,92 cada. O bolão de Santo André ficará com R$ 407.776,86, valor que será dividido entre os participantes.

Premiação da Lotofácil concurso 3738

Além das três apostas que acertaram as 15 dezenas, outras faixas também tiveram ganhadores:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras – R$ 407.776,92;

14 acertos: 654 apostas ganhadoras – R$ 560,29;

13 acertos: 13.726 apostas ganhadoras – R$ 35,00;

12 acertos: 129.076 apostas ganhadoras – R$ 14,00;

11 acertos: 608.299 apostas ganhadoras – R$ 7,00.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Lotofácil, de número 3739, será realizado neste sábado, 18. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa é de um prêmio de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.