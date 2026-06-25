Lotofácil pode pagar R$ 10 milhões hoje; veja horário

A Lotofácil 3720 pode pagar R$ 10 milhões nesta quinta-feira, 25 de junho. O prêmio está acumulado e será sorteado no horário tradicional, a partir das 21h, um dia após o cronograma ser alterado em razão do jogo do Brasil. Ao todo, serão sorteadas quinze dezenas.

O resultado da Lotofácil 3720 será divulgado após a apuração oficial da Caixa. O DCI acompanha o sorteio e atualiza os números, o rateio e a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação assim que os dados forem confirmados.

Como jogar na Lotofácil 3720

Para apostar, é preciso escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior será o preço do jogo e também a chance de ganhar.

A aposta com 16 números custa R$ 56,00. Com 17 dezenas, o valor sobe para R$ 476,00. Quem marcar 18 números paga R$ 2.856,00. Já o jogo com 19 dezenas custa R$ 13.566,00, enquanto a aposta máxima, com 20 números, sai por R$ 54.264,00.

O apostador também pode escolher a Surpresinha, em que o sistema seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, opção que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Na aposta simples, a chance de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760. Com 16 números, a probabilidade passa para 1 em 204.298. Ao marcar 17 dezenas, é de 1 em 24.035. O jogo com 18 números tem chance de 1 em 4.006, enquanto a aposta com 19 dezenas tem probabilidade de 1 em 843. Na aposta máxima, com 20 números, a chance é de 1 em 211.

Também é possível participar por meio de bolão. Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, com cotas a partir de R$ 4,50. A modalidade permite dividir o custo da aposta com outros participantes e, em caso de prêmio, o valor é repartido entre os cotistas.

Os bolões podem ser montados pelo próprio apostador, preenchendo o campo específico no volante, ou comprados diretamente nas lotéricas. Quando a cota é organizada pela casa lotérica, pode haver cobrança de tarifa de serviço adicional.

A Lotofácil paga valores fixos para algumas faixas: R$ 7,00 para 11 acertos, R$ 14,00 para 12 acertos e R$ 35,00 para 13 acertos. As faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação e a quantidade de ganhadores.