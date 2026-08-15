Lotofácil

Moradores de MG e SP ganham R$ 4,5 milhões na Lotofácil 3762

Bolão e aposta simples ganharam o prêmio

Escrito por Anny Malagolini
ganhadores do resultado da Lotofácil 3762 Foto: Jornal DCI
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Duas apostas acertaram o prêmio principal da Lotofácil nesta sexta-feira, 14 de agosto. Os jogos foram registrados em Coração de Jesus, em Minas Gerais, e Osasco, em São Paulo, e acertaram as 15 dezenas do concurso 3762. Cada aposta vencedora vai receber R$ 2.255.002,64. Juntas, elas dividiram aproximadamente R$ 4,51 milhões.

Os números sorteados na Lotofácil 3762 foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 25.

A aposta de Coração de Jesus foi um jogo simples, com 15 números marcados e uma única cota. O bilhete foi registrado na Lotérica Mendes e Menezes Ltda. Já a aposta de Osasco foi feita por meio de um bolão com 50 cotas, na Lotérica Rochdale Ltda.

Cidades ganhadoras da Lotofácil

Uma das apostas vencedoras foi registrada na Lotérica Mendes, em Coração de Jesus (MG). O jogo simples, com 15 dezenas e uma única cota, garantiu o prêmio de R$ 2.255.002,64. A outra aposta premiada saiu para a Lotérica Rochdale, em Osasco (SP), por meio de um bolão com 50 cotas. Os dois bilhetes foram registrados em canais de venda físicos.

Além dos dois ganhadores que acertaram as 15 dezenas, o concurso teve 360 apostas premiadas com 14 acertos. Cada uma receberá R$ 2.393,84

Também houve premiação para:

13 acertos: 12.555 apostas ganhadoras de R$ 35;

12 acertos: 156.363 apostas ganhadoras de R$ 14;

11 acertos: 882.040 apostas ganhadoras de R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado neste domingo, 16 de agosto, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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