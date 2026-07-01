Moradores de Guarulhos e São Paulo dividem prêmio milionário da Lotofácil 3723

Confira os números sorteados, o rateio completo e onde foram registradas as apostas vencedoras

O resultado da Lotofácil 3723, sorteada na noite desta terça-feira (30), premiou dois moradores do estado de São Paulo com o prêmio principal. As apostas vencedoras foram registradas em Guarulhos e na capital paulista, e cada uma receberá R$ 1.750.366,50.

As 15 dezenas sorteadas na Lotofácil 3723 no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

Os dois bilhetes que acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3723 saíram no estado de São Paulo. Em Guarulhos, a aposta vencedora foi simples, feita pelos canais eletrônicos da Caixa, e garantiu ao ganhador R$ 1.750.366,50. Já na capital paulista, o prêmio saiu para um bolão com quatro cotas registrado na lotérica Sorte Sempre Loterias; nesse caso, os participantes dividirão R$ 1.750.366,48.

Além dos dois vencedores da faixa principal, milhares de apostadores também foram premiados nas demais categorias:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras – R$ 1.750.366,50

14 acertos: 340 apostas ganhadoras – R$ 2.115,70

13 acertos: 12.556 apostas ganhadoras – R$ 35,00

12 acertos: 148.366 apostas ganhadoras – R$ 14,00

11 acertos: 766.659 apostas ganhadoras – R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 30.638.433,00.

Próximo sorteio da Lotofácil

Como o prêmio principal foi dividido entre duas apostas, a Lotofácil volta a acumular apenas o valor inicial. O concurso 3724, marcado para quarta-feira (1º de julho), tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os prêmios podem ser resgatados em agências da Caixa mediante apresentação do bilhete premiado e de documento de identificação. Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento é realizado em, no mínimo, dois dias úteis após a solicitação.

Meta descrição: Moradores de Guarulhos e São Paulo acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3723 e dividiram prêmio de R$ 3,5 milhões. Veja os números sorteados e o rateio completo.