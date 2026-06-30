Lotofácil

Ninguém acerta a Lotofácil e prêmio aumenta para R$ 4 milhões hoje

Dezenas saem às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3722 Novo sorteio será na terça - DCI

A Lotofácil 3722 foi sorteada na noite desta segunda-feira, 29 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terminou sem ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3722 foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Com o resultado, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de que a Lotofácil 3723 pague R$ 4 milhões no sorteio desta terça-feira, 30 de junho.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de apostadores foram contemplados nas demais faixas de premiação. Ao todo, 138 apostas acertaram 14 números e cada uma receberá R$ 2.386,00.

Confira o rateio completo da Lotofácil 3722:

15 acertos

  • Não houve ganhadores.

14 acertos

  • 138 apostas ganhadoras: R$ 2.386,00

13 acertos

  • 6.542 apostas ganhadoras: R$ 35,00

12 acertos

  • 80.948 apostas ganhadoras: R$ 14,00

11 acertos

  • 434.407 apostas ganhadoras: R$ 7,00

Próximo sorteio da Lotofácil

O concurso 3723 será realizado nesta terça-feira, 30 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais das Loterias Caixa.

A modalidade permite apostas com 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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