Ninguém acerta a Lotofácil e prêmio aumenta para R$ 4 milhões hoje

A Lotofácil 3722 foi sorteada na noite desta segunda-feira, 29 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terminou sem ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3722 foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Com o resultado, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de que a Lotofácil 3723 pague R$ 4 milhões no sorteio desta terça-feira, 30 de junho.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de apostadores foram contemplados nas demais faixas de premiação. Ao todo, 138 apostas acertaram 14 números e cada uma receberá R$ 2.386,00.

Confira o rateio completo da Lotofácil 3722:

15 acertos

Não houve ganhadores.

14 acertos

138 apostas ganhadoras: R$ 2.386,00

13 acertos

6.542 apostas ganhadoras: R$ 35,00

12 acertos

80.948 apostas ganhadoras: R$ 14,00

11 acertos

434.407 apostas ganhadoras: R$ 7,00

Próximo sorteio da Lotofácil

O concurso 3723 será realizado nesta terça-feira, 30 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais das Loterias Caixa.

A modalidade permite apostas com 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.