Moradores de três cidades acertam a Lotofácil 3711; veja onde saiu o prêmio

Moradores de três cidades acertam a Lotofácil 3711; veja onde saiu o prêmio

A Lotofácil voltou a espalhar prêmios pelo país nesta segunda-feira, 15. O concurso 3711 teve três apostas vencedoras na faixa principal, todas registradas em casas lotéricas físicas. O sorteio premiou apostas feitas nas regiões Sul e Sudeste, com duas apostas simples e um bolão.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24 – 25

De onde são os ganhadores da Lotofácil 3711?

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil concurso 3711, sorteada nesta segunda-feira, 15 de junho de 2026. Cada uma vai receber R$ 564.827,34. Os ganhadores são de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Lages, em Santa Catarina; e Ouroeste, no interior de São Paulo.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o prêmio saiu para uma aposta simples registrada na Coelhão da Sorte Loterias, administrada pela Lotérica Bertoldi Ltda – ME. O jogo teve uma cota e não foi bolão.

Em Lages, Santa Catarina, outra aposta simples levou a mesma quantia. O bilhete foi feito na A Cutia Loterias, da empresa A Cutia Loterias Ltda.

Já em Ouroeste, no interior de São Paulo, o prêmio saiu para um bolão registrado na Lotérica Sorte de Ouro, da Lotérica Ouroeste Ltda. O jogo teve 7 cotas, o que significa que o valor será dividido entre os participantes do bolão.

A premiação completa ficou assim:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 564.827,34 para cada uma.

14 acertos: 292 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.738,23.

13 acertos: 10.204 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35,00.

12 acertos: 111.832 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14,00.

11 acertos: 570.148 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7,00.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para esta terça-feira, 16 de junho de 2026. As apostas podem ser feitas até o horário limite informado pela Caixa, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos oficiais.

Para apostar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.