Moradores de MG e do Paraná acertam a Lotofácil 3709 e dividem prêmio milionário

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3709, sorteada na sexta-feira, 12 de junho, e dividiram o prêmio principal da Caixa. Os bilhetes vencedores foram registrados em Belo Horizonte (MG), São João das Missões (MG) e Curitiba (PR).

Cada uma das apostas mineiras vai receber R$ 574.502,08. Já em Curitiba, o prêmio de R$ 574.501,98 saiu para um bolão digital com 13 cotas, o que significa que o valor será repartido entre os participantes.

As dezenas sorteadas na lotofácil 3709 foram: 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.

Cidades dos ganhadores da Lotofácil 3709

Em Belo Horizonte, a aposta premiada foi feita na Lotérica Pampulha. O jogo foi registrado presencialmente, com 15 números marcados no volante. A outra aposta vencedora de Minas Gerais saiu em São João das Missões, na Loteria Tia Rosa. O bilhete também foi feito em canal físico e acertou sozinho uma das três cotas do prêmio principal. No Paraná, o prêmio foi para um bolão da Estação da Sorte Loterias, em Curitiba. A aposta foi feita em canal digital, com 17 dezenas escolhidas e 13 cotas.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado neste sábado, 13 de junho, a partir das 21h, no horário de Brasília. A estimativa da Caixa é de R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis.

Ganhou? Prêmios acima do limite pago nas lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa. Para isso, o ganhador precisa apresentar documento oficial com foto, CPF e o comprovante da aposta.

Quem joga pela internet deve acessar sua conta nas Loterias Caixa para consultar as orientações de resgate. No caso de bolão, cada participante recebe conforme a quantidade de cotas adquiridas.