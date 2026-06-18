Lotofácil

Ninguém acerta a Lotofácil 3713 e prêmio vai a R$ 11 milhões

Próximo sorteio sai às 21h de quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3713 Ninguém acertou as 15 dezenas do bilhete - DCI

A Lotofácil voltou a acumular nesta quarta-feira, 17 de junho, depois que nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 3713. Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 11 milhões no próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira, 18 de junho. O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 e 22.

Lotofácil 3713 teve ganhador?

Não houve ganhador na faixa principal da Lotofácil 3713. Isso significa que nenhuma aposta conseguiu acertar os 15 números sorteados pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de o prêmio milionário não ter saído, milhares de jogadores foram premiados nas demais faixas. Com 14 acertos, 288 apostas levaram R$ 2.263,28 cada uma. Já na faixa de 13 acertos, 11.050 apostas ganharam R$ 35,00.

A Lotofácil também pagou prêmios para quem fez 12 e 11 pontos. Foram 163.817 apostas ganhadoras com 12 acertos, no valor de R$ 14,00 cada. Outras 849.606 apostas acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7,00.

Quais loterias sorteiam nesta quinta-feira?

A quinta-feira, 18 de junho, terá uma nova rodada de sorteios das Loterias Caixa. Além da Lotofácil, também estão previstos concursos da Mega-Sena, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Essas modalidades fazem parte do calendário regular de sorteios de quinta-feira da Caixa, com extrações a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

No caso da Lotofácil, o concurso seguinte será o 3714, com prêmio estimado em R$ 11 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

As apostas para o concurso de quinta-feira podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, até o horário limite informado pela Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3713, quarta (17/6/26)

Lotofácil 3712 não faz milionário, mas sortudos levam prêmios menores

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3712, terça (16/6/26)

Moradores de três cidades acertam a Lotofácil 3711; veja onde saiu o prêmio

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3711, segunda (15/6/26)

Resultado das Loterias de hoje: Lotofácil 3710, Quina 7050, Federal 6074, Mega 3018

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes