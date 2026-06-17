Lotofácil

Lotofácil 3712 não faz milionário, mas sortudos levam prêmios menores

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3712 não faz milionário Sorteio aconteceu na noite de terça, 16 de junho - DCI

A Lotofácil 3712 terminou sem ganhador no prêmio principal nesta terça-feira, 16 de junho. Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal, e o prêmio acumulou para o próximo concurso, estimado em R$ 5 milhões. Mesmo sem novo milionário, o sorteio premiou 607.143 apostas nas demais faixas. O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3712 foram: 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Na segunda faixa, 139 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma vai receber R$ 2.790,20. Outras 6.227 apostas fizeram 13 acertos e ganham R$ 35,00.

Também foram premiadas 88.385 apostas com 12 acertos, no valor de R$ 14,00, e 512.392 apostas com 11 acertos, que recebem R$ 7,00 cada.

15 acertos: não houve ganhadores
14 acertos: 139 apostas ganhadoras, R$ 2.790,20
13 acertos: 6.227 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 88.385 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 512.392 apostas ganhadoras, R$ 7,00

A Caixa não exibiu detalhamento por cidade no resultado do concurso 3712. Por isso, não há lista oficial de municípios ou estados com apostas premiadas nas faixas menores.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3713, marcado para quarta-feira, 17 de junho, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. A extração começa às 21h.

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3713, quarta (17/6/26)

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3712, terça (16/6/26)

Moradores de três cidades acertam a Lotofácil 3711; veja onde saiu o prêmio

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3711, segunda (15/6/26)

Resultado das Loterias de hoje: Lotofácil 3710, Quina 7050, Federal 6074, Mega 3018

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3710, sábado (13/6/26)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes