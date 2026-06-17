Lotofácil 3712 não faz milionário, mas sortudos levam prêmios menores

Sorteio aconteceu na noite de terça, 16 de junho - DCI

A Lotofácil 3712 terminou sem ganhador no prêmio principal nesta terça-feira, 16 de junho. Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal, e o prêmio acumulou para o próximo concurso, estimado em R$ 5 milhões. Mesmo sem novo milionário, o sorteio premiou 607.143 apostas nas demais faixas. O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas na Lotofácil 3712 foram: 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Na segunda faixa, 139 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma vai receber R$ 2.790,20. Outras 6.227 apostas fizeram 13 acertos e ganham R$ 35,00.

Também foram premiadas 88.385 apostas com 12 acertos, no valor de R$ 14,00, e 512.392 apostas com 11 acertos, que recebem R$ 7,00 cada.

15 acertos: não houve ganhadores

14 acertos: 139 apostas ganhadoras, R$ 2.790,20

13 acertos: 6.227 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 88.385 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 512.392 apostas ganhadoras, R$ 7,00

A Caixa não exibiu detalhamento por cidade no resultado do concurso 3712. Por isso, não há lista oficial de municípios ou estados com apostas premiadas nas faixas menores.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3713, marcado para quarta-feira, 17 de junho, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. A extração começa às 21h.

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.