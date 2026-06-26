Dono de lotérica ganha na Lotofácil um mês após vencer na Mega-Sena

Dono de lotérica ganha na Lotofácil um mês após vencer na Mega-Sena

Já ouviu falar em sorte? Um apostador do Ceará conhece bem. O proprietário de uma lotérica em Fortaleza voltou a comemorar um prêmio milionário nas loterias da Caixa. O empresário organizou um bolão e acertou as 15 dezenas do concurso 3719 da Lotofácil e garantiu R$ 1.300.038,48, cerca de um mês depois de também participar do bolão vencedor da Mega-Sena Especial de 30 anos.

O bolão premiado reunia 39 cotistas, que vão dividir o prêmio principal. Com isso, cada participante deve receber aproximadamente R$ 33,3 mil, antes da incidência de eventuais descontos previstos em lei.

O concurso 3719 teve o sorteio realizado na manhã de quinta-feira (25), após ter sido adiado por causa da alteração na programação da Caixa em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Além do bolão registrado em Fortaleza, outras duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil. As vencedoras foram apostas simples registradas nos estados de Minas Gerais e Bahia, que também receberam R$ 1.300.038,48 cada.

As dezenas sorteadas no concurso 3719 foram: 02 – 03 – 04 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25

A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas, sendo o prêmio principal destinado aos jogadores que acertam todas as dezenas sorteadas.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 10 milhões, após a alteração excepcional no calendário de sorteios da Caixa nesta semana.