Lotofácil

Dono de lotérica ganha na Lotofácil um mês após vencer na Mega-Sena

Empresário ganhou em bolão

Escrito por Anny Malagolini
Foto: Marcos Santos / USP Imagens Foto: Marcos Santos / USP Imagens

Já ouviu falar em sorte? Um apostador do Ceará conhece bem. O proprietário de uma lotérica em Fortaleza voltou a comemorar um prêmio milionário nas loterias da Caixa. O empresário organizou um bolão e acertou as 15 dezenas do concurso 3719 da Lotofácil e garantiu R$ 1.300.038,48, cerca de um mês depois de também participar do bolão vencedor da Mega-Sena Especial de 30 anos.

O bolão premiado reunia 39 cotistas, que vão dividir o prêmio principal. Com isso, cada participante deve receber aproximadamente R$ 33,3 mil, antes da incidência de eventuais descontos previstos em lei.

O concurso 3719 teve o sorteio realizado na manhã de quinta-feira (25), após ter sido adiado por causa da alteração na programação da Caixa em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Além do bolão registrado em Fortaleza, outras duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil. As vencedoras foram apostas simples registradas nos estados de Minas Gerais e Bahia, que também receberam R$ 1.300.038,48 cada.

As dezenas sorteadas no concurso 3719 foram: 02 – 03 – 04 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25

A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas, sendo o prêmio principal destinado aos jogadores que acertam todas as dezenas sorteadas.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 10 milhões, após a alteração excepcional no calendário de sorteios da Caixa nesta semana.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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