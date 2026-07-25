Lotofácil

Ninguém acerta a Lotofácil e próximo sorteio acumula em R$ 5 milhões

Lotofácil registrou ganhadores nas demais faixas

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3744 teve ganhador DCI
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A Lotofácil voltou a acumular depois que nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 3744. Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 5 milhões no próximo sorteio, marcado para domingo, 26 de julho. O concurso foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 01-02-03-05-07-10-14-16-17-18-20-21-22-23-24.

Lotofácil 3744 teve ganhador?

Não houve ganhador na faixa principal da Lotofácil 3744. Isso significa que nenhuma aposta conseguiu acertar os 15 números sorteados pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de o prêmio milionário não ter saído, milhares de jogadores foram premiados nas demais faixas. Com 14 acertos, 147 apostas levaram R$ 2.456,02 cada uma. Já na faixa de 13 acertos, 5846 apostas ganharam R$ 35,00.

A Lotofácil também pagou prêmios para quem fez 12 e 11 pontos. Foram 83817 apostas ganhadoras com 12 acertos, no valor de R$ 14,00 cada. Outras 467320 apostas acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7,00.

Quais loterias sorteiam no domingo?

O domingo, 26 d ejulho, terá uma nova rodada de sorteios das Loterias Caixa. Além da Lotofácil, também estão previstos concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Essas modalidades fazem parte do calendário regular de sorteios de quinta-feira da Caixa, com extrações a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

As apostas para o concurso de quinta-feira podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, até o horário limite informado pela Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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