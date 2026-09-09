Que dia é o sorteio do resultado da Lotofácil 3780?

Que dia é o sorteio do resultado da Lotofácil 3780?

A Lotofácil terá uma pausa na sequência dos concursos regulares por causa do sorteio especial, que acontece na terça-feira, 15 de setembro. O concurso 3780 terá prêmio estimado em R$ 300 milhões, valor que será dividido entre os ganhadores que acertarem as 15 dezenas.

O sorteio da Caixa Econômica Federal será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e marca uma das maiores premiações da história da modalidade. Com o concurso especial, o calendário habitual da Lotofácil sofre uma alteração temporária antes de retomar sua sequência normal.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3780: ESTIMADO.

Resultado da Lotofácil de hoje 3780

Na Lotofácil da Independência, o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que fizeram 14 acertos. Caso também não haja ganhadores nessa faixa, o prêmio passa para quem acertou 13 números, e assim sucessivamente.

A aposta permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Também recebem prêmio os jogadores que acertarem 11, 12, 13 ou 14 dezenas. Após o sorteio, os ganhadores podem resgatar o dinheiro nas agências da Caixa, conforme as regras de pagamento de cada faixa de premiação.

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3714 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Concurso de 2025: Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.