Lotofácil

Que dia é o sorteio do resultado da Lotofácil 3780?

Sorteio será realizado ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3780 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Lotofácil terá uma pausa na sequência dos concursos regulares por causa do sorteio especial, que acontece na terça-feira, 15 de setembro. O concurso 3780 terá prêmio estimado em R$ 300 milhões, valor que será dividido entre os ganhadores que acertarem as 15 dezenas.

O sorteio da Caixa Econômica Federal será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e marca uma das maiores premiações da história da modalidade. Com o concurso especial, o calendário habitual da Lotofácil sofre uma alteração temporária antes de retomar sua sequência normal.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3780: ESTIMADO.

Resultado da Lotofácil de hoje 3780

Na Lotofácil da Independência, o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que fizeram 14 acertos. Caso também não haja ganhadores nessa faixa, o prêmio passa para quem acertou 13 números, e assim sucessivamente.

A aposta permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Também recebem prêmio os jogadores que acertarem 11, 12, 13 ou 14 dezenas. Após o sorteio, os ganhadores podem resgatar o dinheiro nas agências da Caixa, conforme as regras de pagamento de cada faixa de premiação.

Os ganhadores do resultado da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3714 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Na Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Em uma aposta simples, que custa menos do que a maioria das modalidades especiais das Loterias Caixa, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760.

Além disso, a Lotofácil premia quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, aumentando as possibilidades de receber algum valor.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Concurso de 2025: Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Horário do sorteio da Lotofácil da Independência 2026

Que horas é o resultado da Lotofácil da Independência?

resultado da Lotofácil de hoje 3780

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3780 da loteria

Quando sai o resultado da Lotofácil 3780

Afinal, quando sai o resultado da Lotofácil 3780?

Resultado da Lotofácil de hoje 3780

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3780

Resultado da Lotofácil de hoje 3779

Resultado da Lotofácil hje, concurso 3779, quinta (03/9/26)

Resultado da Lotofácil de hoje 3778

Resultado da Lotofácil de hoje 3778 e ganhadores do sorteio

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes