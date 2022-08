Resultado da Lotofácil 2596 de hoje, quinta-feira (11/8/22)

O sorteio do resultado da Lotofácil 2596 de hoje poderá ser conferido a partir das 20 com a extração da Caixa. O prêmio de hoje pode chegar a R$ 1,5 milhão e ganha o apostador que acertar de 11 a 15 números.

Qual o resultado da Lotofácil 2596

Números sorteados na Lotofácil pela Caixa Econômica Federal hoje: 02 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 24 25

Com quantos números ganha na loteria

De acordo com a Caixa, a premiação do resultado da lotofácil de hoje está dividida em cinco grupos. O prêmio principal e de maior valor é pago para quem acerta os 15 números da aposta. Já o segundo maior prêmio fica com quem acerta 14 entre os 15 números sorteados durante o concurso. Além disso, também é possível ganhar acertando entre 11 e 12 números. No entanto, nesses casos, o valor recebido como premiação é fixo, R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 e R$ 5 para quem acerta 11 números.

Se mais de uma aposta acertar o resultado da lotofácil 2596, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa.

A probabilidade de acertar os resultados da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.