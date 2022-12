Resultado da Lotofácil 2699: sorteio da Lotofácil de hoje (27/12)

Chegou a hora dos apostadores consultarem o resultado da Lotofácil 2696, que pode pagar hoje o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para ganhar e se tornar o novo milionário, os apostadores devem acertar as quinze dezenas da noite. Os números sorteados serão divulgados após às 20 horas dessa sexta, 23 de dezembro.

O sorteio é realizado em seis oportunidades durante a semana, com certame de segunda a sábado, às 20h. O local dos sorteios é no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2699

Chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil de hoje, TERÇA, foram: EM BREVE

Anote os números do sorteio, que será transmitido pelo Youtube da Caixa.

Quais são os prêmios da Lotofácil?

Ao todo, a modalidade tem cinco faixas de premiação e, portanto, paga cinco diferentes prêmios. Para faturar alguma quantia é necessário acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números do resultado da Lotofácil de hoje.

Depois de pagar todos os sortudos das últimas três faixas, a Caixa repassa 13% para os acertadores de 14 dezenas e 62% para os acertadores das 15 dezenas. Ainda ficam acumulados 10% para a primeira faixa de concursos com final 0 e outros 15% para a primeira faixa da Lotofácil da Independência.

Como receber o prêmio?

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2699, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Últimos resultados da Loteria

O resultado da Lotofácil de segunda, 26 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 01 02 03 04 05 08 09 10 12 17 20 22 23 24 25

O resultado da Lotofácil de sábado, 24 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 02 05 06 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 22 25

O resultado da Lotofácil de sexta-feira, 23 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 01 02 03 04 06 07 08 09 11 13 14 15 16 18 22

O resultado da Lotofácil de quinta-feira, 22 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 01 02 08 09 10 11 12 13 15 17 20 21 23 24 25

O resultado da Lotofácil de quarta-feira, 21 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 20 21 23 24

O resultado da Lotofácil de terça-feira, 20 de dezembro, teve as seguintes dezenas: 03 07 08 09 10 13 14 15 16 19 20 21 22 24 25

Veja também quais são os últimos números sorteados na Lotofácil