Resultado da Lotofácil 3809 hoje e ganhadores (20/10)

A Caixa vem nesta terça com o sorteio do resultado da Lotofácil, concurso de 3809, dia 20 de outubro. Os números serão sorteados pelas Loterias Caixa e o prêmio estava acumulado em R$ 2 milhões – quem sabe você será o sortudo. As dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os apostadores podem acompanhar quem ganhou em tempo real no DCI.

Veja o resultado Lotofácil de hoje

Chegou a hora de saber quais são as dezenas do grande prêmio do dia. Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil: 01-03-04-05-06-08-09-11-17-18-19-20-21-23-25

Premiação da Loteria

Entender a premiação da Lotofácil 2026 é simples. Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado lotofácil 3809, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Pode apostar até quando e como resgatar o prêmio

O sorteio da Lotofácil é realizado de segunda a sexta, sempre às 21h, exceto feriados. Assim como ocorre com os concursos regulares, as apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, no máximo até as 20h.

Os sortudos que acertarem o maior número de dezenas entre as 15 sorteadas podem fazer o resgate na lotérica ou pelo app do Mercado Pago se o prêmio não ultrapassar R$ 1.332,78 por pessoa. Caso ultrapasse, o ganhador só pode resgatar o valor em uma agência da Caixa. Valores acima de R$ 10 mil só ficam disponíveis a partir de dois dias úteis após a presença do ganhador no banco.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado Lotofácil 3809 para retirar a quantia. O próximo sorteio será na segunda.

Você também vai gostar de ler:

CONCURSO 3807

SORTEIO 3806