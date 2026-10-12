Resultado da Lotofácil de hoje 3803 concurso de hoje

Resultado da Lotofácil de hoje 3803 concurso de hoje

Está procurando o resultado da Lotofácil 3803 hoje? Os apostadores que sonham em ganhar na loteria terão uma nova chance de conquistar um prêmio estimado em R$ 2 milhões. Confira quando será realizado o próximo sorteio e saiba como acompanhar os números.

Os 15 números sorteados na Lotofácil foram:

Resultado da Lotofácil concurso 3803

O sorteio da Lotofácil concurso 3803 será realizado na terça-feira (13), a partir das 21h, no horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal divulgará as 15 dezenas sorteadas, e quem acertar todos os números poderá levar o prêmio principal.

Como ganhar na Lotofácil

Para conseguir ganhar algum prêmio nesta modalidade, os apostadores precisam ter a sorte de acertar de 11 a 15 dezenas sorteadas no concurso. E para levar a bolada principal, é preciso marcar todos os números do resultado da Lotofácil.

Ao todo são cinco faixas de premiação, sendo pagas quantias fixas nas três menores, e o restante do valor destinado para os ganhadores da modalidade é distribuído nas demais faixas. Quem faz 11 acertos recebe R$ 5, 12 acertos receber 10 e 13 acertos recebe R$ 25.

Na segunda faixa, de 14 acertos, a Caixa divide 13% do prêmio entre os sortudos. Já a primeira faixa, de 15 acertos, fica com 62% da quantia.

Como receber o prêmio?

Todos os que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 3802 pode resgatar o prêmio em uma agência da Caixa mediante apresentação do RG, CPF. Se a quantia for de até R$ 1.903,98 bruto, outra opção para receber é ia até uma casa lotérica.

Já os prêmios de apostas online, além das opções citadas, podem ser transferidos para uma conta do Mercado pago. Todos valores de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois úteis após a apresentação do bilhete.

Os ganhadores conseguem receber seu prêmio em até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil.