A loteria está de volta nessa quinta com o sorteio do resultado da Lotofácil, concurso de 3834, dia 19 de novembro. Os números serão sorteado pelas Loterias Caixa e o prêmio estava acumulado em R$ 2 milhões – quem sabe você será o sortudo. As dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os apostadores podem acompanhar quem ganhou no DCI.

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Resultado da Lotofácil de hoje 3834

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3834, organizados em ordem crescente: 02-03-04-06-07-09-11-13-15-17-20-21-22-24-25

Agora, os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3834 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras, sempre às 21h. Aos domingos corre às 11h.

Como apostar no próximo sorteio

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas: