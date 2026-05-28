Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3697, quinta (28/5/26)

Sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta, dia 28 de maio de 2026 - DCI

A Lotofácil pode fazer um novo milionário pelo país hoje! Nesta quinta-feira (28), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3697, que promete pagar R$ 2 milhões para quem gabaritar as 15 dezenas. O evento acontece direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Veja abaixo os números sorteados.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3697: 01-05-06-07-09-10-13-15-17-18-19-20-21-24-25

Resultado da Lotofácil de hoje 3697

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3696 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.