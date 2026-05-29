Lotofácil

Resultado da Lotofácil, concurso 3698, sexta (29/5/26)

Lotofácil paga R$ 5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3698 Concurso dessa sexta-feira, 29 de maio, pode pagar milhões - DCI

A Lotofácil pode transformar um apostador em milionário nesta sexta-feira (29). A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3698, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. A extração aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e os números sorteados foram divulgados em tempo real.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3698: 01-03-05-06-07-08-09-10-12-13-16-18-20-21-23

  • 15 acertos
    5 apostas ganhadoras, R$ 723.634,15
  • 14 acertos
    488 apostas ganhadoras, R$ 1.531,93
  • 13 acertos
    16914 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos
    198237 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos
    917398 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Resultado da Lotofácil de hoje 3698

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

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Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3698 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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