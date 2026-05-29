Resultado da Lotofácil, concurso 3698, sexta (29/5/26)
Lotofácil paga R$ 5 milhões
A Lotofácil pode transformar um apostador em milionário nesta sexta-feira (29). A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3698, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. A extração aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e os números sorteados foram divulgados em tempo real.
Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3698: 01-03-05-06-07-08-09-10-12-13-16-18-20-21-23
- 15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 723.634,15
- 14 acertos
488 apostas ganhadoras, R$ 1.531,93
- 13 acertos
16914 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos
198237 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos
917398 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Resultado da Lotofácil de hoje 3698
Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.
Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3698 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.
Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.
O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.