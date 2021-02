Resultado da Lotofácil de ontem (23/02), concurso 2164; veja os números

Uma aposta de Manaus (AM) e outra de Belo Horizonte (MG) acertaram as 15 dezenas do resultado da Lotofácil de ontem, terça-feira (23), e ganharam R$ 622 mil cada. O sorteio foi realizado em São Paulo e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Qual é o resultado da Lotofácil de ontem?

As dezenas do resultado da Lotofácil de ontem são: 02 03 08 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25.

Segundo a Caixa, 182 apostas cravaram 14 dezenas e faturaram R$ 1,4 mil. Outras pessoas ganharam nas faixas de 13, 12 e 11 acertos que conseguiram os prêmios de R$ 25, R$ 10 e R$ 5.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com uma aposta simples, era de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizesse um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso, então, essa chance aumentaria.

15 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 11;

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Nesta quarta-feira, dia 24, ocorre o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2165,e será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão e as apostas precisam ser feitas até às 19h em lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Confira os últimos resultado da Lotofácil

