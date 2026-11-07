Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3824, rateio (8/11/26)

Mudar de vida com apenas 15 números é o sonho de milhares de apostadores que vão acompanhar o sorteio da Lotofácil. O concurso 3824 chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, valor que será pago a quem acertar todas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Atenção que o resultado sai no domingo de manhã, às 11h.

Resultado da Lotofácil de hoje 3824

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3824, organizados em ordem crescente:

Agora, os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3822 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras, sempre às 21h. Aos domingos corre às 11h.

Como apostar no próximo sorteio

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Veja:

concurso 3823