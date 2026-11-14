Resultado da Lotofácil hoje concurso 3830 e ganhadores

Uma oportunidade de mudar está chegando para o apostador. O sorteio do resultado da Lotofácil concurso 3830 poderá ser conferido a partir das 11h. O prêmio de hoje pode chegar a R$ 6 milhões e ganha o apostador que acertar as dezenas.

Resultado da Lotofácil 3830

Veja quais foram as dezenas sorteadas de hoje no resultado da Lotofácil:

Premiação da Lotofácil

Entender a premiação da Lotofácil é simples. Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado da Lotofácil de 2022, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

Nas casas lotéricas, os apostadores também podem receber prêmios de até R$ 1.903,98, conforme as regras de pagamento. Já quem realiza apostas pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa conta com outras opções de resgate. Desde 9 de novembro, é possível receber valores de até R$ 2.428,80 diretamente por Pix, na conta vinculada à chave informada pelo ganhador. A transferência também pode ser solicitada pelo Mercado Pago, conforme as modalidades disponíveis para cada aposta.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil, para retirar a quantia.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.