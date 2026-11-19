Uma aposta registrada em Araucária, no Paraná, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e levou o prêmio principal do concurso 3833, sorteado nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. O ganhador vai receber R$ 4.164.686,22, segundo a relação de apostas premiadas divulgada pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões antes do sorteio. A aposta vencedora foi registrada na lotérica Olimpio Loterias, pelo canal físico, na modalidade simples, com 15 números escolhidos e apenas uma cota.

As dezenas sorteadas no concurso desta quarta-feira foram: 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24.

Além do ganhador dos 15 acertos, outras apostas foram contempladas nas faixas secundárias de premiação.

Rateio da Lotofácil 3833

Confira a quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa:

15 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 4.164.686,22;

14 acertos: 385 apostas ganhadoras – R$ 2.093,27 cada;

13 acertos: 13.075 apostas ganhadoras – R$ 35,00 cada;

12 acertos: 145.706 apostas ganhadoras – R$ 14,00 cada;

11 acertos: 785.384 apostas ganhadoras – R$ 7,00 cada.

Com um ganhador na faixa principal, a Lotofácil não acumulou neste concurso.

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para quinta-feira, 19 de novembro, com o concurso 3834, a partir das 21h. Os jogadores podem registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. Para participar, é necessário escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.