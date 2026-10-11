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Resultado das Loterias hoje (11/10): Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal

São milhões em jogo

Escrito por Anny Malagolini
Resultado das Loterias hoje DCI
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As Loterias Caixa realizam neste domingo, 11 de outubro de 2026, os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Loteria Federal. Os concursos acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, com início previsto para as 11h (horário de Brasília).

Os resultados oficiais serão atualizados após a divulgação das dezenas e dos bilhetes premiados pela Caixa Econômica Federal. Confira abaixo os concursos deste domingo e acompanhe a apuração.

Resultado da Mega-Sena 3069

A Mega-Sena concurso 3069 tem prêmio estimado em R$ 112 milhões. O sorteio deste domingo pode pagar uma bolada ao apostador que acertar as seis dezenas.

Números sorteados: aguardando resultado oficial.

Resultado da Lotofácil 3802

A Lotofácil concurso 3802 sorteia prêmio estimado em R$ 2 milhões neste domingo. Para levar o prêmio principal, é necessário acertar os 15 números sorteados.

Dezenas sorteadas: aguardando resultado oficial.

Resultado da Quina 7140

A Quina concurso 7140 tem prêmio estimado em R$ 32 milhões. O apostador precisa acertar as cinco dezenas para ganhar o prêmio principal, mas também há premiações para quem acerta dois, três ou quatro números.

Números sorteados: aguardando resultado oficial.

Resultado da Loteria Federal 6108

A Loteria Federal concurso 6108 terá os bilhetes premiados divulgados pela Caixa conforme o calendário oficial da modalidade.

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa no YouTube.

Como receber prêmio das Loterias Caixa?

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor e as regras da modalidade. Para receber, o ganhador deve apresentar documento oficial com CPF e o comprovante original da aposta.

Prêmios de valor elevado são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O prazo para resgatar o dinheiro é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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