Confira o resultado da Lotofácil 2195 de hoje – 31/03/21

Hoje, quarta-feira, dia 31-03-2021, foi realizado o sorteio do resultado da Lotofácil 2195 no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O apostador que acertasse as dezenas do concurso poderia faturar o prêmio R$ 1,5 milhão. Confira os números sorteados: 02-03-05-07-08-09-11-12-13-16-17-18-20-22-23.

O evento contou com transmissão ao vivo por meio do canal Caixa do Youtube e da página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Lotofácil 2195

Ganha prêmios os apostadores que acertarem 15, 14, 13, 12 ou 11 dezenas do resultado da Lotofácil 2195.

Como receber o prêmio da Lotofácil?

O prêmio para quem acertar o resultado da Lotofácil 2195 pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa se for menor que R$ 1.332,78. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.