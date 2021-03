Resultado da Lotofácil de ontem (18/03/21), concurso 2184; confira

As Loterias Caixa divulgou o detalhamento do sorteio do resultado da Lotofácil de ontem, quinta-feira (18), que tinha como prêmio principal R$ 1,5 milhão. As dezenas da Lotofácil, concurso 2184, são: 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 18 19 20 21 25.

Teve ganhador no resultado Lotofácil de ontem?

Três apostas acertaram o resultado da Lotofácil de ontem e ganharam, cada uma, o prêmio de R$ 301,8 mil. Os jogos foram registrados em Brasília (DF), capital do Rio de Janeiro e Porto Alegre (RS).

15 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 301.819,54;

14 acertos – 349 apostas ganhadoras, R$ 777,13;

13 acertos – 11.221 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 105.156 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 522.673 apostas ganhadoras, R$ 5,00;

Confira mais informações sobre o sorteio em Loterias Caixa.

Como receber o prêmio da Lotofácil?

Os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números do resultado da Lotofácil de ontem, podem receber o prêmio em casas lotéricas e agências da Caixa. Já os ganhadores da faixa principal, só conseguem fazer o resgate nas agências da Caixa.

É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado para fazer fazer o resgate do valor em até 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil 2185 será nesta sexta-feira (19) às 20 horas e pode entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as dezenas. As apostas podem ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para jogar na Lotofácil basta marcar de 15 a 20 números no volante que tem 25 dezenas disponíveis. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.