Resultado da Lotofácil 3828 hoje: confira as dezenas sorteadas nesta quinta pela CAIXA (12/11/26)

Resultado da Lotofácil 3828 hoje: confira as dezenas sorteadas nesta quinta pela CAIXA (12/11/26)

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A Lotofácil realiza nesta quinta-feira o sorteio do concurso 3828, que tem prêmio estimado em R$ 5 milhões. Para concorrer, os apostadores escolhem entre 15 e 20 números no volante. A extração está prevista para as 21h, e leva o valor principal quem acertar todas as dezenas sorteadas pela Caixa.

Resultado da Lotofácil de hoje 3828

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3828, organizados em ordem crescente:

Agora, os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3828 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras, sempre às 21h. Aos domingos corre às 11h.

Como apostar no próximo sorteio

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Veja: