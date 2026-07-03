Lotomania Concurso 2945: veja o resultado de sexta-feira

A Lotomania 2944 pode pagar R$ 1,8 milhão nesta quarta, 3 de julho, ao apostador que acertar as 20 dezenas. O sorteio será realizado a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com divulgação oficial dos números pelas Loterias Caixa.

Resultado da Lotomania hoje

Confira o resultado da Lotomania 2945: 00, 04, 05, 07, 10, 14, 18, 22, 24, 40, 46, 47, 57, 59, 64, 74, 76, 81, 84, 97

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Quando sai o resultado da Lotomania?

O resultado da Lotomania 2945 sai na noite desta sexta-feira, 3 de julho, logo após o sorteio das 20 dezenas. A extração começa a partir das 21h, no horário de Brasília.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;

19 números;

18 números;

17 números;

16 números;

15 números;

ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

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