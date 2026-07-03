Loterias

Timemania 2410 e Dia de Sorte 1233: resultado de quinta

Prêmios somam mais de R$ 3 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Timemania 2410 e Dia de Sorte 1233 Timemania 2410 e Dia de Sorte 1234 saem hoje - DCI

A noite deste terça, 30 de junho, reserva novas chances para quem sonha em conquistar uma bolada nas Loterias Caixa. Os concursos 2410 da Timemania e 1233 do Dia de Sorte serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação das dezenas em tempo real. Os apostadores concorrem aos prêmios principais ao acertarem os números sorteados em cada modalidade.

A Timemania paga R$ 2.700.000,00 e a Dia de Sorte também tem prêmio de R$ 550 mil.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 12-22-25-46-53-56-80 | Goiás-GO

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 07-15-16-18-20-22-31 | novembro

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país.

Confira as loterias

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Lotomania Concurso 2944: veja o resultado de quarta-feira

Timemania 2410 e Dia de Sorte 1232: resultado de terça

Lotomania Concurso 2943: veja o resultado de segunda-feira

Timemania 2409 e Dia de Sorte 1231: resultado de sábado

Lotomania Concurso 2942: veja o resultado de sexta-feira

Timemania 2408 e Dia de Sorte 1230: resultado de quinta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes