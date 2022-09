Resultado da Lotomania 2360 de sexta-feira (02/09/22)

As Loterias da Caixa sorteiam hoje, sexta-feira (02/9), às 20h00 (horário de Brasília), os números do resultado da Lotomania 2360. O prêmio está acumulado e o apostador que acertar as 20 dezenas pode faturar R$ 600 mil.

Resultado da Lotomania 2360

Confira o resultado da Lotomania 2360 de hoje:

Como funciona a premiação da Lotomania?

Todos os apostadores conseguem ganhar prêmio acertando de 15 a 20 números ou mesmo nenhum número do resultado da Lotomania 2360. Ao todo, a modalidade possui sete faixas de premiação.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação e cada faixa recebe uma parte dessa quantia para dividir entre os ganhadores. Se ninguém faturar na sétima faixa, de 0 acerto, o prêmio acumula para o próximo concurso e é destinado para a primeira faixa, de 20 acertos.

Já nas demais faixas, o valor acumula de na respectiva faixa de premiação.

Como receber o prêmio do resultado da Lotomania?

Independentemente do valor do prêmio, os sortudos conseguem fazer o resgate em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Mas se o valor for de até R$ 1.903,98 os ganhadores também podem receber em casas lotéricas.

Jogadores de apostas online premiados com o resultado da Lotomania conseguem ainda solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

Após esse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade de ganhar na Lotomania 2360

A probabilidade de acertar o resultado da Lotomania 2360 com uma aposta simples é de uma em mais de 11,3 milhões. Essa é a mesma chance de nenhum acerto na modalidade.

Nas demais faixas, a probabilidade é de uma em: 352,5 mil para 19 acertos, 24,2 mil para 18 acertos, 2,7 mil para 17 acertos, 472 para 16 acertos e 112 para 15 acertos.

Os sorteios da Lotomania são realizados três vezes por semana, de segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília).

