Apostas sortudas de SP ganham prêmio na Mega-Sena de R$ 171 milhões

Onze apostas registradas na cidade de São Paulo acertaram cinco dezenas da Mega-Sena 3071 e garantiram R$ 58.806,72 cada. Os jogos foram premiados na quina do concurso, que chamou a atenção pelo prêmio principal estimado em R$ 171 milhões. Apesar da bolada milionária, nenhuma aposta acertou os seis números, e o valor máximo não teve ganhador.

A relação de apostas premiadas divulgada pela Caixa Econômica Federal inclui jogos feitos em diferentes lotéricas da capital paulista, além de registros por canais digitais. Cada aposta vencedora da quina receberá o mesmo valor, conforme a faixa de premiação do concurso.

Onde saíram as apostas premiadas na Mega-Sena em São Paulo?

Entre os estabelecimentos identificados na relação oficial estão a Agência Lotérica Nordestina, a Cerejeiras Loterias, a Distribuidora da Sorte, a Lotérica Itambé, a Lotérica Fortaleza, a Sinal da Sorte e a Sol Lua Loterias. Também aparecem três apostas registradas por meio de canais eletrônicos e uma pelo Internet Banking da Caixa. Os registros indicam que os jogos foram feitos na modalidade simples, com seis dezenas escolhidas em cada aposta.

Ao todo, as 11 apostas listadas na capital paulista somam R$ 646.873,92 em prêmios da quina. O valor corresponde à soma dos pagamentos individuais de R$ 58.806,72.

A Mega-Sena tem três faixas principais de premiação: sena, para quem acerta seis números; quina, para cinco acertos; e quadra, para quatro dezenas. O valor recebido depende da faixa alcançada e do rateio estabelecido para cada concurso.

No caso das apostas paulistas, os jogos ficaram a apenas uma dezena do prêmio principal. Embora não tenham levado a bolada máxima, os ganhadores garantiram mais de R$ 58 mil cada com cinco acertos.

Para concorrer aos próximos sorteios, é possível registrar uma aposta nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa. O jogo simples da Mega-Sena consiste na escolha de seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta o preço da aposta e as chances matemáticas de acerto.

Os apostadores devem conferir os resultados nos canais oficiais da Caixa e guardar o comprovante da aposta premiada para solicitar o pagamento dentro do prazo previsto.