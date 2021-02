Mega-Sena 2341: bolão de Mato Grosso leva R$ 25 milhões

Um bolão com 14 cotas feito em Mirassol D’Oeste , no estado de Mato Grosso, acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2341 desta quarta-feira (03). Ao todo, o prêmio que os novos milionários irão dividir é de R$ 25.099.868,22.

As dezenas do sorteio da Mega-Sena de hoje foram: 09 46 04 32 31 42.

Teve ganhador na Mega-Sena de hoje?

A Mega-Sena de hoje pagou o prêmio principal para uma aposta única com 14 cotas de bolão. Cada cota feita no bolão faturou cerca de R$ 1.792.847,73.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, a quina do sorteio pagou R$ 47.999,27 para 59 apostas. Já na quadra, 3.548 apostas levaram R$ 1.140,26.

6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 25.099.868,34;

5 acertos – 59 apostas ganhadoras, R$ 47.999,27;

4 acertos – 3.548 apostas ganhadoras, R$ 1.140,26.

Leia mais informações sobre a Mega-Sena 2341 por aqui.

Como receber o prêmio da Mega-Sena 2341?

Os apostadores sortudos que ganharam algum prêmio na Mega-Sena de hoje podem movimentar em dois locais.

Segundo a CAIXA, os prêmios líquidos de até R$ 1.332,78 podem ser resgatados nas unidades lotéricas. Já o resgate de prêmios que tiveram valores acima do estipulado, só podem ser recebidos nas agências do banco.

O ganhador precisa apresentar os documentos pessoais e também o bilhete premiado para resgatar o prêmio.

Viu como é simples? Caso você ainda tenha alguma dúvida, basta acessar as nossas dicas de como receber os prêmios da Loteria.

Que dia vai ter sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, dia 06 de fevereiro, às 20h. O prêmio previsto para o sorteio é de R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

Os sorteios da Mega–Sena ocorrem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo perfil da Caixa no Youtube.