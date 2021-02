Resultado da Mega-Sena 2341 de 3/2/2021; prêmio é de 25 milhões

O resultado da Mega-Sena de hoje , concurso 2341 pode pagar R$ 25 milhões nesta quarta-feira, 3 de fevereiro. Leva o prêmio milionário o apostador que acertar as seis dezenas premiadas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja o resultado da Mega-Sena 2341 em breve.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2340, sorteadas no último sábado, dia 30 de janeiro, foram: 16 21 28 41 49 51.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2339, sorteadas na última quinta-feira, dia 28 de janeiro, foram: 04 48 59 29 47 18.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2338, sorteados na última terça-feira, dia 26 de janeiro, foram: 21 08 34 47 42 23.

As dezenas resultado da Mega-Sena 2337, sorteados na último sábado, dia 23 de janeiro, foram: 02 51 49 09 34 55.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2336, sorteados na última quarta-feira, dia 20 de janeiro, foram: 20 27 50 08 10 28.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2335, sorteados no último sábado, dia 16 de janeiro, foram: 09 23 18 42 47 49.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2334, sorteados na última quarta-feira, dia 13 de janeiro, foram: 22 04 20 25 13 60.

As dezenas do resultado da Mega-Sena 2333, sorteados no último sábado, dia 09 de janeiro, foram: 41 53 55 09 16 31.

Como receber o prêmio da Mega-Sena de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo que faturou a bolada milionária de hoje, é bem simples de resgatar o seu prêmio. Todos os prêmios das Loterias Caixa acima de R$ 1.332,78 (líquido) podem ser movimentados em qualquer agência da CAIXA do Brasil. Já os prêmios de menor valor, a movimentação deve ser feita em uma unidade lotérica.

O ganhador precisa apresentar os documentos pessoais e também o bilhete premiado para resgatar o prêmio.

Viu como é simples? Caso você ainda tenha alguma dúvida, basta acessar as nossas dicas de como receber os prêmios da Loteria.