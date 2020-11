Conhecida por seu alto prêmio, a Mega da Virada é um dos sorteios mais aguardados pelos apostadores de jogos de loterias. O concurso deste ano, de número 2330, está estimado em R$ 300 milhões e pode ser o maior da história. Desde que a Caixa criou a edição especial, em 2009, foram realizados 11 concursos que fizeram, ao todo, 107 milionários. Comparando os primeiros prêmios com os últimos, é possível notar que os valores foram aumentando.

Inicialmente, a previsão do prêmio no primeiro concurso era R$ 120 milhões. Porém, o valor ultrapassou essa estimativa e fechou em cerca de R$ 145 milhões. A partir daí, a expectativa do prêmio foi aumentando ao longo dos concursos especiais da Mega-Sena, chegando aos R$ 300 milhões. Entretanto, o maior valor já entregue não foi o de 2019.

Quais foram os maiores prêmios da Mega da Virada?

Apesar do valor do prêmio aumentar ao longo dos concursos, o maior da história da Mega da Virada foi de R$ 306,7 milhões e saiu em 2017. Contudo, outros grandes prêmios também foram entregues.

2017

O concurso 2000 teve o prêmio de 306,7 milhões, o maior da história. Os números sorteados foram: 3,6,10,17,34,37.

2019

O concurso 2220 teve prêmio de 304,2 milhões. Os números sorteados foram: 3,35,38,40,57 e 58.

2018

O concurso 2110 teve o prêmio de 302,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 5-10-12-18-25-3.

2014

O concurso 1665 teve o prêmio de 263.295 milhões e prêmio os ganhadores que apostaram nas seguintes dezenas: 01, 05, 11, 16, 20 e 56.

2015

O concurso 1775 teve o prêmio de 246.533 milhões. Os números da mega da virada foram 02, 18, 31, 42, 51 e 56.

Em cada sorteio é feito uma estimativa do prêmio, porém o valor final pode diminuir ou aumentar. De acordo com a Caixa, 43,35% do valor capitado com as apostas são destinados para todas faixas de premiação da modalidade.

Desse percentual, 62% vai para os acertadores das seis dezenas. Ainda são somados o total acumulado: para o último concurso de final cinco ou zero; para o concurso de final cinco ou zero; do concurso anterior, se houver.

Mega da Virada com mais ganhadores

Em alguns jogos lotéricos, como a Mega da Virada, é importante entender que mais de uma pessoa pode acertar o resultado. Portanto, o prêmio acaba sendo dividido entre os ganhadores e, assim, diminui.

No sorteio de 2018, por exemplo, 52 apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2110 e cada uma recebeu R$ 5,8 milhões. Esse foi menor prêmio entregue para um apostador da Mega da Virada até o momento.

2012 – O concurso 1455 teve três ganhadores e cada um recebeu R$ 81,5 milhões

2019 – O concurso 2220 teve quatro ganhadores e cada um recebeu R$ 76 milhões

2009 – O concurso 1140, teve dois ganhadores e cada um recebeu R$ 72,4 milhões

2014 – O concurso 1665, teve quatro ganhadores e cada um recebeu R$ 65,8 milhões

2013 – O concurso 1560, teve quatro ganhadores e cada um recebeu R$ 56,1 milhões

Sorteio do concurso especial da Mega-Sena

A Mega da Virada de 2020 para 2021 será sorteada no dia 31 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília). As apostas para o concurso 2330 podem ser feitas nas casas lotéricas, por meio do aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para apostas online, o valor mínimo da compra é de R$ 30 e, portanto, para concluir é preciso fazer mais de uma jogo ou adicionar mais números na combinação.

Nos concursos regulares da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até uma hora antes da realização do sorteio. Entretanto, na Mega da Virada, as apostas só poderão ser registradas até às 17h – três horas antes da realização do concurso.