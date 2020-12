Mega da Virada 2020: saiba onde assistir o sorteio ao vivo

O sorteio da Mega da Virada 2020 é, certamente, o mais aguardado do ano entre os apostadores de jogos de loterias. Portanto, a CAIXA contará com transmissão ao vivo, do resultado das seis dezenas, por meio de emissoras de televisão e internet. Veja onde assistir o sorteio da Mega da Virada:

Nos sorteios regulares das Loterias CAIXA, a transmissão ao vivo é realizada em suas redes sociais: YouTube e Facebook. Neste concurso especial, que ocorrerá a partir das 20h na quinta-feira (31), a transmissão via internet permanecerá e nas mesmas redes.

Além disso, diariamente, uma modalidade do dia é televisionada ao pelo canal da Rede TV. Neste ano, o resultado da Mega da Virada 2020 poderá ser acompanhado em cinco emissoras de televisão, sendo elas: Globo, SBT, Record TV, Band e Rede TV.

Em qual canal vai passar o sorteio da Mega da Virada 2020?

O sorteio da Mega da Virada 2020 será transmitido, na TV aberta, de acordo com a CAIXA, no: canal 5, Globo; canal 4, SBT; canal 7, Record TV; canal 13, Band; e canal 9, Rede TV.

Contudo, para quem utiliza o serviço de TV por assinatura, os números dos canais das emissoras que transmitirão o sorteios são diferentes.

Claro NET – Onde assistir o sorteio da Mega da Virada

Globo – canal 18

Globo HD – canal 501

SBT – canal 17

SBT HD – canal 509

Record TV – canal 19

Record TV – canal 519

Band – canal 22

Band HD – canal 505

Rede TV – canal 20

Rede TV HD – canal 508

SKY – Onde assistir o sorteio da Mega da Virada

Globo – canal 5

Globo HD – canal 405

SBT – canal 9

SBT HD – canal 409

Record TV – canal 7

Record TV – canal 407

Band – canal 13

Band HD – canal 413

Rede TV – canal 15

Rede TV HD – canal 415

Claro TV – Onde assistir o sorteio da Mega da Virada

Globo – canal 24

SBT – canal 23

Record TV – canal 21

Band – canal 22

Rede TV – canal 20

Vivo – Onde assistir o sorteio da Mega da Virada

Globo – canal 15

Globo HD – canal 515

SBT – canal 14

SBT HD – canal 514

Record TV – canal 16

Record TV – canal 516

Band – canal 19

Band HD – canal 519

Rede TV – canal 17

Rede TV HD – canal 517

Oi

Globo – canal 4

SBT – canal 11

Record TV – canal 13

Band – canal 7

Rede TV – canal 6

Sorteio do concurso especial da Mega-Sena

O sorteio da Mega da Virada 2020, será realizado nesta quinta-feira, dia 31, a partir das 20h, e tem o prêmio estimado em R$ 300 milhões. Para tentar a sorte de levar a bolada do concurso 2330, as apostas devem ser feitas até às 17h do dia 31.

Os apostadores podem registrar os jogos da Mega da Virada 2020 em casas lotéricas, site ou aplicativo das Loterias CAIXA.