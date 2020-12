Mega da Virada 2020: apostas podem ser feitas às 17h de quinta-feira (31)

A corrida para apostar na Mega da Virada 2020 começou em novembro e, desde então, muitas pessoas têm feito seus jogos. O sorteio das seis dezenas do concurso 2330 ocorre nesta quinta-feira, dia 31, a partir das 20h.

Porém, para quem ainda não registrou a aposta, poderá fazer isso até às 17h desta quinta-feira, dia 31, em lotéricas, site ou aplicativo Loterias Caixa. As vendas do sorteio especial da Mega-Sena, diferente dos concursos regulares, encerrará mais cedo.

Dessa forma, o apostador deve se programar para conseguir fazer o jogo a tempo e não ficar de fora do maior prêmio de loteria do ano. Com o valor da Mega da Virada 2020 estimado em R$ 300 milhões, quem ganhar pode dar adeus ao emprego.

Onde vai passar o resultado da Mega da Virada 2020?

O resultado do sorteio da Mega da Virada 2020 será transmitido ao vivo pela Rede Globo (canal 5) a partir das 20h. Além disso, a Caixa também fará a transmissão ao vivo do sorteio por meio das redes sociais: YouTube e Facebook.

Com funciona o prêmio do concurso 2330 da Mega-Sena?

O prêmio da Mega da Virada 2020 funciona da seguinte maneira: 43,35% do valor arrecadado no concurso, a CAIXA destina para todas faixas de premiação. Com isso, cada faixa recebe uma porcentagem diferente do total bruto.

Para a primeira faixa, a porcentagem enviada acaba sendo maior que nos sorteios regulares já que dos 43,35%, 62% vão para os acertadores de seis números. Além disso, ao longo de todos os concursos realizados no ano, 5% ficam acumulados para a Mega da Virada.

Outros 22% também são coletados para os concursos com final cinco ou zero. Dessa forma, de acordo com a CAIXA, está acumulado para a Mega da Virada 2020 cerca de R$ 104, 051 milhões.

Quais são os números mais sorteados na Mega da Virada?

Os números mais sorteados na Mega da Virada são: 10, 03, 05 e 36. Ao longo do concurso especial da Mega-Sena, foram realizados 11 sorteios, sendo o primeiro em 2009 e o último em 2019.

Veja quantas vezes os números saíram:

10 saiu quatro vezes;

03, 05 e 36 saíram três vezes cada;

02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58 saíram duas vezes cada.

Conheça 5 simpatia poderosas para ganhar o maior prêmio do ano

Quais foram os números da última Mega da Virada?

Os números sorteados na última Mega da Virada, de 2019, concurso 2220, foram: 03 35 38 40 57 58. Contudo, quatro apostas acertaram as dezenas e tiveram que dividir o prêmio ganhando R$ 76, 053 milhões cada.