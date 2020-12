Mega da Virada 2020 chega a R$ 320 milhões, maior prêmio da história

A Mega da Virada 2020 pode entregar o maior prêmio da história, nesta quinta-feira (31), para quem acertar as seis dezenas. Isso porque as CAIXA aumentou o valor do prêmio e até o momento está estimado em R$ 320 milhões.

As apostas para concorrer ao sorteio do concurso especial encerraram às 17h tanto nas lotéricas, quanto nos canais eletrônicos. Por isso, quem não registrou seu jogo, deverá esperar até o próximo ano para tentar se tornar um milionário.

Prêmio da mega da virada 2020

O sorteio da Mega da Virada 2020 será realizado às 20h e transmito vivo no canal do YouTube da CAIXA e página do Facebook das Loterias CAIXA. Além disso, as emissoras Globo, SBT, Record TV, Band e Rede TV! também farão a transmissão do resultado.

Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Portanto, se nenhuma aposta cravar as seis dezenas, o prêmio vai para a faixa seguinte e assim por diante.

Chance de acertar o resultado

A chance de uma pessoa acertar o resultado da Mega da Virada 2020 com uma aposta simples é mesma dos concursos regulares: uma em 50.063.860. Porém quanto mais números são adicionados na aposta, essa probabilidade pode aumentar para uma 50.063.860.