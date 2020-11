Mega da Virada 2021: saiba como funciona o prêmio da quina do concurso

O prêmio de R$ 300 milhões da Mega da Virada 2021 é, certamente, o mais cobiçado entre os apostadores – já que esse pode ser o maior da história. Mas por causa da chance de acerto, uma em mais de 50 milhões, muitos acabam mirando no prêmio da quina – de cinco acertos.

Uma das regras do concurso especial da Mega-Sena é a não acumulação do prêmio. Ou seja, se nenhuma aposta acertar as seis dezenas sorteadas, o valor será distribuído para a faixa seguinte e assim por diante.

Porém, até hoje não houve concursos da Mega da Virada que não tivessem, pelo menos, dois acertadores dos seis números. Os prêmios já pagos na quina não chegam perto do principal, mas podem ajudar a quitar uma boa quantidade dívidas.

Quanto paga a quina da Mega da Virada 2021?

A quina da Mega da Virada 2021 não tem uma estimativa de prêmio, mas será formada por 19% do valor destinado para pagamento dos ganhadores. O valor final será calculado após o sorteio, e distribuído entre os acertadores.

A Caixa destina 43,35%, do total arrecadado com as apostas no concurso, para distribuição em todas as faixas. Desse percentual, 19% vão para a quina.

Dessa forma, o prêmio final da segunda faixa da Mega da Virada 2021 vai depender de dois fatores: quantidade de apostas capitadas pela Caixa e número de acertadores.

Quanto mais jogos forem registrados, maior será o valor arrecadado e, por consequência, aumenta a quantia do prêmio. Da mesma forma, seguindo uma lógica contrária, quantos menos pessoas acertarem a quina, maior será o valor para os ganhadores.

Prêmios entregues nas quinas do concurso especial

Ao todo a Mega da Virada já teve 11 concursos, desde a sua primeira edição em 2009, e premiou mais de 24,1 mil apostadores. A chance de acertar o resultado da quina com uma aposta simples é de uma em 154,518 mil.

2009/ 2010, concurso 1140, prêmio da quina foi de R$ 34,7 mil – 734 ganhadores

2010/ 2011, concurso 1245, prêmio da quina foi de R$ 17,7 mil – 1.561 ganhadores

2011/ 2012, concurso 1350, prêmio da quina foi de R$ 33,7 mil – 954 ganhadores

2012/ 2013, concurso 1455, prêmio da quina foi de R$ 27,4 mil – 1.368 ganhadores

2013/ 2014, concurso 1560, prêmio da quina foi de R$ 38,7 mil – 1.147 ganhadores

2014/ 2015, concurso 1665, prêmio da quina foi de R$ 19,7 mil – 2.581 ganhadores

2015/ 2016, concurso 1775, prêmio da quina foi de R$ 43,9 mil – 827 ganhadores

2016/ 2017, concurso 1890, prêmio da quina foi de R$ 25,4 mil – 1.665 ganhadores

2017/ 2018, concurso 2000, prêmio da quina foi de R$ 10,5 mil – 4.862 ganhadores

2018/ 2019, concurso 2110, prêmio da quina foi de R$ 6,6 mil – 7.688 ganhadores

2019/ 2020, concurso 2220, prêmio da quina foi de R$ 57,5 mil – 1.031 ganhadores

Sorteio da Mega da Virada 2021

Para participar da Mega da Virada 2021, concurso 2330, os apostadores já podem fazer os jogos. As apostas precisam ser registrados nas casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Um jogo simples, de seis números, sai por R$ 4,50. Para aumentar a chance de ganhar, os apostadores podem: fazer jogos com mais números, optar por fechamento lotérico ou bolão.

Para apostas online, o valor mínimo é de R$ 30 e o pagamento é com cartão de crédito. Segundo a Caixa, a capitação dos jogos da Mega da Virada 2020 para 2021 será feita até às 17h do dia 31 de dezembro.