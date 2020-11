Mega da Virada 2020: saiba como aumentar as chance de ganhar

Já pensou entrar em 2021 com 11 dígitos na conta bancária? Para os apostadores da Mega da Virada 2020, isso pode realmente acontecer.

O sorteio do concurso especial da Mega-Sena é o mais aguardado tanto pelos apostadores fiéis, quanto para os que tentam a sorte ocasionalmente. E, para aumentar a chance de ganhar, recorrer a uma estratégia matemática é uma boa alternativa.

Contudo, essa edição especial segue as regras dos concurso regulares da modalidade lotérica. Portanto, a chance de acertar as cinco dezenas sorteadas na Mega da Virada 2020 ainda é de uma em 50.063.860.

Se uma aposta acerta sozinha os números que serão sorteados no concurso especial da Mega-Sena, ganhará a bolada estimada em R$ 300 milhões. Com esse prêmio o sortudo poderá ter a vida que sempre sonhou.

Como melhorar a chance de ganhar na Mega da Virada 2020?

Para melhorar a chance de ganhar na Mega da Virada 2020, existem três opções: adicionar mais números na aposta, fazer um fechamento lotérico ou participar de um bolão.

O apostador que escolher acrescentar mais números na mesma aposta terá que desembolsar uma quantia extra. O máximo de dezenas permitidas nessa modalidade são de 15, mas o preço da aposta aumenta bastante, custando mais de R$ 22,5 mil.

seis números custa, assim, R$4,50;

sete números custa, assim, R$31,50;

oito números custa, assim, R$126,00;

nove números custa, assim, R$378,00;

10 números custa, assim, R$945,00;

11 números custa, assim, R$2.079,00;

12 números custa, assim, R$4.158,00;

13 números custa, assim, R$7.722,00;

14 números custa, assim, R$13.513,5;

15 números custa, assim, R$22.522,50;

Independente da estratégia escolhida, é importante não fazer combinações idênticas de outros sorteios. Isso vale, principalmente para os concursos recentes, já que nunca houve repetição de resultado na Mega-Sena.

Além disso, evitar mais de três números sequenciais, também pode ajudar a chegar mais perto do prêmio. Nos mais de 50 milhões de desdobramentos possíveis da Mega da Virada 2020, existem essas combinações.

Contudo, a probabilidade do resultado ser formado por números aleatórios é maior do que por sequenciais.

Fechamento lotérico

Para quem nunca ouviu falar em fechamento lotérico, isso pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Com essa estratégia, certamente, para o apostador pode ser uma boa opção em tentar ganhar o prêmio da Mega da Virada 2020.

O fechamento lotérico é uma maneira de fazer várias combinações de números, gastando menos e garantindo, pelo menos, prêmios na quina ou quadra. Contudo essa garantia vale para números sorteados dentro do universo de dezenas escolhidas pelo jogador.

Por exemplo, com uma aposta de oito dezenas da Mega da Virada 2020, que sai por R$ 126, é possível ter 28 desdobramentos. No fechamento, são eliminadas as combinações repetidas de quina ou quadra para diminuir o custo total dos jogos.

Nesse caso, se o objetivo for ganhar na quadra, são eliminadas 21 apostas, custando tudo R$ 31,50. Porém, se for para levar o prêmio da quina, é possível selecionar 12 combinações e o preço total será R$ 54.

Quanto mais dezenas são escolhidas, maior fica a quantidade de desdobramentos possíveis. Dessa forma, aumenta a chance de ganhar na Mega da Virada 2020.

Bolão da Mega da Virada 2020

O bolão da Mega da Virada 2020 é uma possibilidade para o apostador tentar a sorte em grupo. Pode ser com o grupo do trabalho ou de amigos, não é difícil encontrar quem se tornar um milionário.

O valor mínimo para concorrer ao bolão é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00. Contudo, é possível realizar essa aposta com no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

As cotas são equivalentes a quantidade de apostadores. Ou seja, um bolão com 10 cotas tem 10 participantes.

O número limite de cotas também varia com a quantidade de números da aposta. Um jogo com seis números pode ter no máximo nove cotas.

Já um jogo com sete dezenas, pode ter no máximo 63 cotas. A partir de oito dezenas, o limite de cotas vai para 100.

Quando começam as apostas da Mega da Virada 2020?

As apostas da Mega da Virada 2020, concurso 2330, já podem ser feitas em qualquer casa lotérica, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br). Os apostadores têm até às 17h do dia 31 de dezembro para conseguir concorrer ao prêmio estimado em R$ 300 milhões.