Mega da Virada 2022: Caixa inicia venda exclusiva de apostas

A Caixa inicia já começou a venda exclusiva de apostas da Mega da Virada 2022 que será sorteada no dia 31 de dezembro. O prêmio está estimado em R$ 350 milhões e será o maior já pago no concurso especial da modalidade.

Para concorrer, os apostadores precisam registrar o jogo em casas lotéricas ou nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). De acordo com a Caixa, os números da Mega da Virada serão revelados a partir das 20h (horário de Brasília).

A extrações regulares, que ocorrem às quartas-feiras e sábado, serão temporariamente interrompidas, mas voltam para o calendário de loterias em janeiro de 2022.

Como apostar na Mega da Virada de 2022?

Apostar na Mega da Virada 2022 funciona da mesma maneira que nos concursos regulares da Mega-Sena. O volante é composto por 60 dezenas e o apostadores precisam selecionar de seis a 15 para registrar o jogo.

A aposta simples sai por R$ 4,50 mas o valor pode ultrapassar R$ 22,5 mil se o bilhete tiver a quantidade máxima de números. A única diferença do concurso especial do regulares é que o prêmio não acumula se não houver ganhador na primeira faixa.

Caso isso aconteça, a quantia será repassada para a faixa seguinte, de cinco acertos, e assim por diante.

Como funciona o bolão?

Para ter mais chances de conseguir o prêmio máximo, é possível participar de bolão da Mega da Virada. Para concorrer, o valor mínimo é de R$ 10,00 e cada cota não pode custar menos de R$5,00.

O mínimo é de duas cotas e o máximo de 100 – dependendo da quantidade de números selecionados no volante. O jogador pode selecionar as dezenas da Mega da Virada ou solicitar ao atendente da lotérica a escolha pelo sistema.

6 números, o mínimo é de duas e máximo de nove cotas

7 números, o mínimo de é duas e máximo de 63 cotas

8 a 15 números, o mínimo de é duas e máximo de 100 cotas

Probabilidade de acertar o resultado da Mega da Virada

A chance de acertar o resultado da Mega da Virada é a mesma que nos concursos regulares tanto para apostas simples, quanto para jogos com mais dezenas. Concorrendo ao prêmio com seis números a probabilidade de faturar o prêmio é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

