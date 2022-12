Mega da Virada 2023 ganha com 5 e 4 números? Veja as regras de 2023

A Mega da Virada 2023 tem uma série de regras e a que mais chama atenção da maioria dos apostadores é que o prêmio não acumula. Isso significa que pelo menos uma pessoa vai ficar milionária no dia 31 de dezembro. Mas e quem não acerta as seis dezenas também ganha? Veja como funciona a premiação do concurso mais esperado do ano.

Neste ano, a loteria vai pagar o maior prêmio da história: cerca de R$ 500 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Ganhar na Mega da Virada sem acertar seis dezenas é possível

Para ganhar, em tese, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas e o prêmio vai para alguém, de qualquer maneira. Isso significa que o concurso especial das Loterias Caixa que paga o maior valor do ano não acumula.

A regra da Mega da Virada funciona assim: se nenhum apostador acertar os seis números, a bolada vai para quem acertar cinco (quina). Se ninguém acertar cinco dezenas, o dinheiro vai para quem acertar quatro (quadra) e assim por diante. No entanto, o que nem todo mundo sabe é que, mesmo que alguém acerte os seis números sorteados, quem faz a quina e a quadra também tem direito a uma fatia do valor total.

Segundo informações da Caixa, o prêmio bruto da Mega da Virada é de 43,35% da arrecadação total e é distribuído assim:

- 35% vão para quem acertar seis números (sena);

- 19% vão para quem acertar a quina (cinco dezenas);

- 19% são destinados a quem acertar quatro dezenas (quadra).

O restante fica reservado para outros concursos da Mega-Sena que são realizados ao longo do ano. No entanto, a porcentagem relativa ao prêmio da Mega da Virada pode mudar caso não haja um apostador que acerte seis dezenas.

Como referência, em 2021 dois apostadores acertaram seis dezenas e dividiram o prêmio principal de R$ 378 milhões. 1.712 pessoas acertaram a quina e mais de 143 mil acertaram quatro números. Os prêmios dessas faixas ficaram em cerca de R$ 50 mil e R$ 866, respectivamente.

VEJA: Quantos números tem a Mega da Virada 2023?

O que acontece se não resgatar o prêmio?

Em 2020, dois apostadores acertaram seis dezenas e cada um deles ganhou mais de R$ 162 milhões. No entanto, um dos sortudos nunca apareceu para resgatar o prêmio milionário. Quando isso acontece, o apostador perde o direito ao dinheiro depois de 90 dias. Além disso, se o ganhador não tiver o recibo original da aposta, não consegue resgatar a bolada.

Segundo informações da Caixa, naquele ano, o dinheiro foi transferido integralmente para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies). Essa medida está prevista na lei 13.756/2018. A Caixa não registra as informações do apostador e, por isso, cabe ao ganhador procurar a instituição para solicitar o resgate.

Quando vai ser o sorteio e como apostar?

O sorteio da Mega da Virada será às 20 horas do dia 31 de dezembro de 2o22, sábado. As apostas vão se encerrar às 17 horas, três horas antes do sorteio - que segue o horário de Brasília.

Para apostar, basta ir até a lotérica mais próxima ou então acessar um dos canais oficiais das Loterias Caixa, site ou aplicativo (gratuito para Android e iOs). No entanto, para fazer o jogo de forma digital, é necessário ter cartão de crédito, já que essa é a única forma de pagamento aceita. O valor mínimo é de R$ 30.

Já quem quiser fazer o pagamento em dinheiro e quem optar pela aposta simples (6 dezenas) que custa R$ 4,50 deve fazer isso pessoalmente. As lotéricas também oferecem bolões para os apostadores que quiserem aumentar as chances de ganhar sem gastar muito. Para concorrer com cotas de bolão, é só solicitar ao atendente. Mas, nesse caso, o prêmio é dividido entre o total de participantes.

