Quantos números tem a Mega da Virada 2023 e como apostar

A Mega da Virada é um dos concursos realizados pelas Loterias da Caixa Econômica Federal mais aguardados todos os anos. Isso porque o prêmio é tradicionalmente o maior pago aos ganhadores. Para se ter uma ideia, em 2023 a premiação da Mega da Virada pode chegar a R$ 450 milhões e neste ano a novidade é que o apostar poderá escolher até 20 números. Vem ver!

Dá pra jogar em quantos números na Mega da Virada 2023?

Em 2022, o apostador pode escolher entre 6 e 20 números para concorrer na Mega da Virada 2022, que será extraída no último dia do ano.

Ao todo, as loterias da Caixa sorteiam 6 dezenas no concurso, mas também ganham aqueles que certarem 4 ou 5 números.

O valor da aposta simples na Mega da Virada, com seis dezenas, é de R$ 4,50. No entanto, segundo as estatísticas, a chance de ganhar o prêmio com esse tipo de aposta é muito pequena. Mas quanto mais dezenas forem adicionadas à aposta, maior o valor a ser pago pelo bilhete.

Preço das apostas das loterias:

7 dezenas – R$ 31,50

8 dezenas – R$ 126

9 dezenas – R$ 378

10 dezenas – R$ 945

11 dezenas – R$ 2.079

12 dezenas – R$ 4.158

13 dezenas – R$ 7.722

14 dezenas – R$ 13.513

15 dezenas – R$ 22.522

16 dezenas – R$ 36.036

17 dezenas – R$ 55.692

18 dezenas – R$ 83.538

19 dezenas – R$ 122.094

20 dezenas – R$ 174.420

Como apostar na Mega da Virada?

Para fazer uma aposta na Mega da Virada, o interessado deve ir até uma Casa Lotérica ou acessar os canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo).

Presencialmente, o pagamento pode ser feito com cartão ou dinheiro, mas quem optar pelo jogo online precisa ter um cartão de crédito válido e o valor mínimo é de R$ 30. Ou seja: não é possível fazer apostas simples pela internet. Outra opção para tentar a sorte é participando de um bolão.

Como funciona o bolão? Vale a pena?

Quem quer aumentar as chances de ganhar a bolada da Mega da Virada pode optar por entrar em um bolão. Essa modalidade é mais barata que fazer a aposta em várias dezenas diferentes, mas ainda é vantajosa. O bolão pode ser feito de duas maneiras:

- Formar um grupo, escolher os números, marcar o número de cotas e registrar na Casa Lotérica. Dessa forma, a aposta mínima é de R$ 10 para duas cotas e, portanto, a cota sai por R$ 5. O bolão pode ter, no máximo, 100 cotas;

- Adquirir cotas dos bolões organizados pelas próprias lotéricas. Para isso, basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas desejada, realizar o pagamento do bolão e aguardar que seja feito o registro.

Em qualquer caso, é essencial guardar o recibo da aposta, já que é ele que garante o recebimento do prêmio, caso o apostador ou o bolão ganhe a Mega da Virada 2023.

Qual o prêmio da Mega da Virada 2023?

Tradicionalmente, o sorteio da Mega da Virada é realizado no dia 31 de dezembro, às 20h, no Espaço da Sorte, que fica no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Também é comum que a Caixa faça a transmissão do sorteio ao vivo nas redes sociais do banco. As apostas para concorrer ao prêmio milionário da Mega da Virada já podem ser feitas. O prazo começou no dia 14 de novembro e termina às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Para receber o valor ganho na Mega da Virada, que pode chegar a R$ 450 neste ano, o apostador precisa ter o recibo original da aposta, registrado na Casa Lotérica. Por segurança, quem ganha valores altos nos concursos da Caixa precisa ir até uma agência do banco para solicitar a transferência. O prazo para que isso seja feito é de até 90 dias depois da realização do concurso.

