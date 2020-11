Prêmio da Mega da Virada 2021 pode render R$ 347 mil ao mês

O prêmio estimado da Mega da Virada 2021 é de R$ 300 milhões, o sorteio ocorre no dia 31 de dezembro. Ao passo que as apostas podem ser feitas até às 19h do último dia do ano. Se um único sortudo ganhar o prêmio e investir todo o dinheiro na poupança, terá rendimento de mais de R$ 347 mil a cada mês.

As apostas tiveram início na segunda-feira (16), e podem ser feitas através de volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Bem como, por meio do aplicativo ou portal Loterias CAIXA.

Assim como outros concursos especiais das Loterias CAIXA, este prêmio não acumula. Então, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores de 5 números e assim por diante.

Quanto rende R$ 300 milhões na poupança?

O rendimento da poupança se calcula com 70% da taxa Selic, caso esteja em 8,5% ou menos. Depois disso soma-se a Taxa de Referência (TR). Atualmente a TR está zerada e a Selic está em 2%. Então, a poupança rende 1,4% ao ano e aproximadamente 0,11% ao mês.

Segundo o último Boletim Focus, divulgado na segunda-feira (16), o projeção para inflação em 2021 é de 3,22% . Caso esse valor se confirme, há perda do poder de compra em 1,82% ao optar pela poupança. Isso porque, nesse cenário o investimento rende menos que a inflação, ou seja, é menor que a variação de preços de produtos e serviços. A saber, a estimativa para inflação em 2020 é de 3,25%. Existem investimentos com rendimento acima da inflação.

Sendo assim, considerando que a taxa Selic, e portanto, o rendimento da poupança continue o mesmo. Caso o ganhador deixe seus R$ 300 milhões na poupança por um mês no ano que vem, seu rendimento será de:

Rendimento de R$ 347.774,05 em um mês na poupança

Em outra simulação, caso o investidor deixe o todo o dinheiro na poupança durante um ano, seu rendimento será de:

Rendimento de R$ 4.199.999,95 em um ano na poupança

As simulações foram feitas considerando o rendimento anual da poupança como 1,4%. Usando as ferramentas do iDinheiro, da Mobills e do Simulador de Poupança 2.0. Todos demonstraram os mesmos resultados.

Qual o valor do jogo da Mega da Virada 2021?

Nota-se que, paga jogar a Mega da Virada 2021 a pessoa precisa marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples de 6 números, custa R$ 4,50. Ao adicionar apenas um número, e aumentar as chances de ganhar, o preço sobe para R$31,50. Ao selecionar 8 números, o valor é de R$126,00. E caso queira marcar o máximo de 15 números, o apostador terá que desembolsar R$22.522,50.

Além disso, também é possível participar dos bolões que são comercializados nas lotéricas. Nesse caso, o preço mínimo é de R$ 10,00. De modo que cada cota não pode ser menor que R$ 5,00. Portanto, pode-se um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

