Quanto rende o prêmio da Mega da Virada 2023 na poupança?

A Mega da Virada 2023, um dos concursos mais aguardados todos os anos no Brasil, vai pagar o maior prêmio da história no próximo dia 31 de dezembro. A boa notícia é que o ganhador do prêmio de R$ 450 milhões que quiser deixar o dinheiro em uma caderneta de poupança pode ficar tranquilo, já que o rendimento mensal será mais que suficiente para arcar com as contas básicas do mês.

Quanto rende R$ 450 milhões na poupança?

Para quem pensa em aplicar os R$ 450 milhões na Poupança, caso ganhe o prêmio sozinho na Mega da Virada 2023, a chance de viver de renda é alta.

Simulação feita no site da IDinheiro mostra que, se o valor for aplicado integralmente na caderneta de poupança com um rendimento de 6,17% ao ano (taxa atual da poupança), o valor do rendimento pode chegar a R$ 2.250.787,63 só no primeiro mês – o equivalente a mais de 1.800 salários-mínimos. Por ano, o rendimento pode se aproximar dos R$ 28 milhões.

A poupança, também chamada de “caderneta de poupança”, é uma reserva financeira, guardada para uma finalidade futura, com rentabilidade definida por lei e que varia de acordo com a taxa Selic. É o mais indicado para o investidor conservador, que não está disposto a correr riscos.

Quase todos os bancos comerciais oferecem essa modalidade de investimento e não é preciso ser correntista para investir. Basta comparecer a uma agência bancária portando os seguintes documentos e suas respectivas cópias: CPF, documento de identidade e comprovante de residência.

Outra opção de investimento para quem tem o perfil mais conservador é o Tesouro Selic. Para quem não sabe, o Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 (bolsa de valores) para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, por meio da internet. O rendimento do Tesouro costuma ser maior que o da poupança.

Veja quantos números dá para jogar na Mega da Virada

Como apostar na Mega da Virada 2023?

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas diretamente em uma Lotérica ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo). Mas o jogo online tem valor mínimo de R$ 30, o que não ocorre na Casa Lotérica. Além disso, pelo site ou app só é possível fazer o pagamento por meio de um cartão de crédito.

Nas lotéricas, dá para pagar com dinheiro ou cartão e não há limite mínimo. O valor da aposta simples (seis dezenas) é R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, normalmente até as 19h na internet e a partir do dia 18 não será mais possível apostar nos concursos regulares da Mega Sena, somente as vendas da Mega da Virada estarão disponíveis.

Para aumentar as chances, o apostador pode escolher até 20 dezenas. No entanto, quanto mais números, mais cara fica a aposta. Veja os valores:

6 dezenas – R$ 4,50

7 dezenas – R$ 31,50

8 dezenas – R$ 126

9 dezenas – R$ 378

10 dezenas – R$ 945

11 dezenas – R$ 2.079

12 dezenas – R$ 4.158

13 dezenas – R$ 7.722

14 dezenas – R$ 13.513

15 dezenas – R$ 22.522

16 dezenas – R$ 36.036

17 dezenas – R$ 55.692

18 dezenas – R$ 83.538

19 dezenas – R$ 122.094

20 dezenas – R$ 174.420

Também existe a opção do bolão para aumentar a chance de ganhar o prêmio da Mega da Virada 2023 . Os bolões podem ser organizados por grupos de amigos ou familiares, mas também podem ser adquiridos diretamente nas lotéricas. Para isso, basta comunicar ao atendente quantas cotas quer adquirir.

