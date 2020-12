Sonho de ganhar na Mega da Virada 2020 vira meme; veja os melhores

No último dia do ano, um dos assuntos mais comentados na internet é a Mega da Virada 2020. O sonho de ser o novo milionário do país e ostentar uma vida luxuosa é o que muitos apostadores desejam.

O sorteio do concurso especial de fim de ano da Mega-Sena está previsto para ser realizado às 20h de hoje (31). Mas enquanto o resultado não é revelado, a modalidade vem ganhando muitos memes nas redes sociais.

A probabilidade de um jogador cravar as dezenas, e sair da pindaíba, é de uma em 50.063.860, de acordo com a CAIXA. Contudo, por causa da não acumulação do prêmio da Mega da Virada 2020, a fezinha dos jogadores, certamente, aumenta.

Melhores memes sobre a Mega da Virada 2020

A Mega da Virada já está na sua 11ª edição e desde a primeira faz muito sucesso entre os fã de loterias. O alto valor, que o maior dos concursos das Loterias CAIXA, e a regra de não acumulação são o grande diferencial da modalidade.

Fazer planos com o dinheiro, mesmo antes de saber as dezenas sorteadas ou registrar a aposta é algo muito comum. “Jogando na Mega da Virada e já fazendo planos de como fingir que não tô milionário quando ganhar”, brincou um internauta.

“Qual é a cor da roupa que a gente precisa usar para acertar os 6 números da Mega da Virada?”, disse outro.

Sorteio do concurso especial da Mega-Sena

A Mega da Virada 2020, concurso 2330, está previsto para ser realizada nesta quinta-feira, às 20h. O sorteio será transmitido ao vivo por meio das redes sociais das Loterias Caixa e emissoras de televisão: Globo, SBT, Record, Band e Rede TV!

As apostas devem ser registradas em casas lotéricas ou canais eletrônicos das Loterias CAIXA: site e aplicativo. A aposta simples de seis dezenas da Mega da Virada 2020 sai por R$ 4,50.